A- A+

AGRICULTURA FAMILIAR Feira do IPA que incentiva produção rural começa nesta quinta-feira (19); confira a programação Evento, gratuito, terá mais de 200 expositores com produtos como filé de tilápia, castanha, café, mel, geleia de mandacaru, carpaccio de polvo e óleo de gergelim

O diretor-presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Joaquim Neto de Andrade Silva, visitou a redação da Folha de Pernambuco, na tarde desta terça-feira (17). Recebido pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos, e a editora de Política/Economia, Carol Brito, Neto veio divulgar a 1ª Feira Integrada de Produtos da Agricultura Familiar (Fipagri), que será realizada de 19 a 22 deste mês, das 10h às 20h, na sede do IPA, no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife.

O evento, com entrada gratuita e que tem como finalidade valorizar o trabalho dos produtores rurais de todas as regiões do Estado, contará com cerca de 200 estandes de vendas nos quais os visitantes vão encontrar mais de 500 produtos. Na lista estão, por exemplo, filé de tilápia, castanha, café, mel, geleia de mandacaru, carpaccio de polvo, óleo de gergelim, café de açaí, queijos de leite de cabra, além de hortaliças, polpas de frutas, compotas.

“A gente quer criar um elo entre pequeno agricultor o comprador. Nessa feira, estamos trazendo, entre outros produtos, o de uma cooperativa de leite de Afrânio que é um requeijão de corte que vai merecer um selo de identificação geográfica lá na frente, como produto diferenciado”, exemplificou Neto.

De acordo com o diretor-presidente do IPA, estão sendo convidados para o evento restaurantes – por meio da Abrasel –, hotéis, supermercados e compradores de modo geral. A ideia é, segundo Neto, transformar o agricultor invisível que está a, por exemplo, 800 quilômetros do Recife, em um empreendedor rural, ajudando-o a regularizar e certificar os produtos fabricam para vender. “Feito isso, a gente lança um selo de produtos da agricultura familiar do Estado de Pernambuco, que vai agregar valor aos produtos deles”, acrescentou.

Além de disponibilizar produtos criativos, frescos e saudáveis da agricultura familiar pernambucana, fortalecendo a economia local, a programação da Fipagri, oferecerá círculo de palestras com temas de interesse dos produtores rurais e três salas temáticas. Na primeira, serão apresentadas linhas de créditos, financiamentos e demais fomentos agrícolas para a agricultura familiar; na segunda, certificações sanitárias para produtos da agricultura familiar; e na terceira, qualificação da produção orgânica.

Depois da feira, um hotsite do evento irá disponibilizar fotos, vídeos e descrições de todos os produtos que foram oferecidos na Fipagri. O hotsite, em seguida, será hospedado no site do IPA. “Quando um comprador interessado quiser procurar um produto, basta acessar o site. Hoje, o comprador não quer adquirir um produto, mas uma condição que está em torno desse produto. Ele quer saber quem faz, onde e como é feito. Tudo isso ele encontrará no site da Fipagri”, disse Neto.

O evento será dividido em dois pavilhões, um com a feira e outro com projeto Cozinha de Família, com aulas show coordenadas pelo Instituto César Santos. A ideia é promover uma troca de saberes entre os agricultores familiares e chefs renomados da gastronomia pernambucana. Haverá, ainda, o palco cultural, com atrações musicais locais nos quatro dias do evento.

Estão envolvidos no evento a Adagro (Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco); Adepe (Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco); Cedepe (Centro de Desenvolvimento Empresarial de Pernambuco); Jucepe (Junta Comercial de Pernambuco); AGE (Agência de Empreendedorismo de Pernambuco) e Copergás (Companhia Pernambucana de Gás).

A abertura da Fipagri, contará com a presença da governadora Raquel Lyra; da secretária de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Helen Viégas; representantes das entidades parceiras e toda a equipe do IPA, envolvida na organização e planejamento do evento.

Programação completa da 1ª Fipagri

19 de outubro de 2023 (quinta-feira)

16h - Ato de Abertura - Assinatura de Termo de Cooperação entre IPA & Adagro;

Assinatura de Termo de Cooperação Embrapa & IPA (algodão branco e colorido, gergelim e amendoim);

Lançamento do Selo da Agricultura Familiar de Pernambuco com a assinatura de Protocolo com a governadora Raquel Lyra.

De 19 a 22 de outubro

Pavilhões Tareco, Mariola e Sede - Feira Integrada da Agricultura Familiar para exposição e comercialização produtos da agricultura familiar de todas as regiões do estado com mais de 160 estandes.

Pavilhão Cozinha de Família - Palco com Aulas Show coordenadas pelo instituto Cesar Santos. Troca de saberes entre os agricultores(as) pernambucanos e os chefs Anna Corinna, Hiago Magalhães, Claudemir Barros, Charles Assis, Yuri Machado Leandro Ricardo, Nina Bukhardt, Rafhael Diniz, Francos Córdola, Adriana Borges, Lucia Soares e César Santos. - 12 restaurantes

Palco Cultural

Atrações musicais pernambucanas

Palestras

20 de outubro de 2023, das 8h às 8h30 - Credenciamento dos participantes;

8h40 - Abertura oficial: Boas-vindas aos participantes pelo diretor Presidente do IPA, Joaquim Neto; Apresentação dos objetivos do Círculo de Palestras;

9h - Palestra 1: O Papel do IPA na Agricultura Familiar de Pernambuco Palestrante: Paulo Nogueira - Gerente IPA - Regional Petrolina;

9h30 - Debates e contribuições. Coordenador: Francisco Dantas – Diretor de Extensão Rural do IPA;

9h45 - Palestra 2: Adequação ao SIM e SIE dos Produtos da Agricultura Familiar Palestrante: Márcia Conrado – Presidente da Amupe e Prefeita de Serra Talhada;

10h15 - Apresentação do Case de Sucesso – COOPEAFRA (Afrânio/PE) Mediador: Genil Gomes – Extensionista – Engenheiro Agrônomo - Supervisor -IPA;

10h45 - Palestra 3: Paisagens Alimentares: Gastronomia tradicional e territórios Palestrante: Aluísio Goulart – Pesquisador Embrapa Alimentos e Territórios (Maceió/AL) Coordenadora: Ana Paula Silva - Extensionista – Economista Doméstico – Gerente do Departamento de Metodologia e Extensão Rural – IPA;

11h45 - Debates e contribuições;

12h - Encerramentos dos trabalhos da manhã;

13h30- Palestra 4: A importância da Indicação Geográfica para os produtos da Agricultura Familiar Palestrante: Eduardo Bemfica – Chefe do Escritório de Difusão Regional Nordeste do INPI e Analista de Gestão e Infraestrutura em PI do INPI Coordenador: Maviael Fonseca de Castro - Extensionista – Engenheiro de Pesca – Gerente do Departamento de Assistência Técnica – IPA;

14h30 - Debates e contribuições;

14h50 - Palestra 5: Inspeção de Produtos de Origem Animal Estadual e Municipal Palestrante: Glenda Holanda – Gerente Estadual da Adagro Coordenador Luiz Bezerra - Extensionista – Médico Veterinário - Supervisor;

15h20 - Debates e contribuições;

15h40- Palestra 6: Sistema de Produção Orgânico em Pernambuco: Controle Social como ferramenta de desenvolvimento e garantia de qualidade. Palestrante: Jurandir Cavalcanti – Diretor de Defesa e Inspeção Vegetal – DDIV/ADAGRO Mediador: Cristina Lemos – Pesquisadora – Engenheira Agrônoma – IPA;

16h10 - Debates e contribuições;

16h30 – Palestra 7: Contribuição da APEVISA na regularização dos produtos da agricultura familiar Palestrante: Karla Freire Baeta - Diretora geral da APEVISA Coordenador: Isaque Albuquerque - Extensionista - Médico Veterinário - IPA 17h10 Debates e Contribuições;



21 de outubro de 2023 (sábado)

9h - Palestra 1: Hotéis e Restaurantes como Mercado Consumidor dos Produtos da Agricultura Familiar em Pernambuco Palestrante: Integrante da ABRASEL/PE Coordenadora: Silvana Trindade Low – Nutricionista – IPA;

9h45 - Debates e contribuições;

10h - Palestra 2: A Agricultura Familiar e o acesso ao Mercado Digital Palestrante: Meiryelen Gomes - Gerente de Inovação da ADEPE Coordenadora: Andry Lúcia Barbosa – Extensionista – Economista Doméstico – IPA;

10h45 - Debates e contribuições;

11 - Palestra 3: Registros Comerciais para Empreendimentos da Agricultura Familiar Palestrante: Carlos Frederico Ferreira - Secretário Executivo SEDEPE Coordenadora: Nayra Luiza de Oliveira - Extensionista – Economista Doméstico – IPA;

11h45 - Debates e contribuições;

12h - Encerramento do Círculo de Palestras - I Fipagri.

Salas temáticas

Sala 1 - Linhas de créditos, financiamentos e demais fomentos agrícolas para a Agricultura Familiar. Parceiros: Adepe, Jucepe, AGE e bancos. Coordenação: José Valter Barros;

Sala 2 - Certificações Sanitárias para Produtos da Agricultura Familiar. Parceiros: Adagro, Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura. Coordenação: Marcelo Rabelo;

Sala 3 - Qualificação da Produção Orgânica. Parceiros: extensionistas do IPA. Coordenação: Djair Silva e Luciano Pereira.

Veja também

Redução Capes tem bloqueio de R$ 116 milhões; organizações estão preocupadas