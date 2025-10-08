A- A+

Transportes Feira do setor de transportes será realizada no Recife São esperadas mais de 30 empresas no encontro

Uma feira voltada ao setor de transportes será realizada no Recife para aproximar empresas e profissionais da área e atender à demanda do mercado. A Feira Emprega Transporte Recife 2025 será aberta ao público e ocorrerá na sexta-feira (10) e sábado (11), no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira. O evento é feito em parceria com o Sest Senat.



Participarão do encontro mais de 30 empresas das diversas áreas. A ação também tem o apoio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Trabalho e Emprego Municipal e Estadual. Estarão presentes representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério da Defesa.

Segundo a coordenadora do setor de Carreiras da Unit-PE, Karina Paz, a intenção é conectar empresas e profissionais do setor de transporte em busca de oportunidades de trabalho, como também promover capacitação pessoal e estreitar a interação entre o setor e órgãos públicos e privados.



“Queremos contribuir com a empregabilidade, a inclusão social e o fortalecimento da economia regional”, disse.



No dia 10, será realizado um coquetel para convidados, além de palestra temática voltada às empresas participantes. Também haverá premiação a empresas, em cinco categorias, para reconhecer iniciativas que investem na contratação de jovens, abertura de vagas de estágio, capacitação de profissionais, inclusão e oferta de vagas ao longo do ano.



Já no dia 11, a feira estará aberta ao público, com entrevistas e processos seletivos diretos com as organizações presentes. Os participantes terão acesso a workshops e palestras voltadas ao desenvolvimento profissional em temas como elaboração de currículos, uso estratégico do LinkedIn, comunicação eficaz e gestão emocional no ambiente de trabalho. Também haverá espaços de exposição de equipamentos e tecnologias do setor. Interessados poderão realizar a inscrição através do formulário.



Veja também