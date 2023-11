Feira do setor têxtil movimenta o Polo Caruaru; inscrições já estão abertas

A- A+

A 7ª edição da AGRESTE TEX, feira de máquinas, serviços e tecnologias para a indústria têxtil e de confecção, que será realizada de 19 a 22 de março de 2024, no Polo Caruaru, prevê uma movimentação financeira de mais de R$ 300 milhões. No total, serão 80 estandes vendidos e mais de 250 marcas já estão confirmadas.

Para os visitantes e expositores que desejam participar, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site oficial. A expectativa da organização é de receber um público de mais de 12 mil visitantes, e somente na semana que será realizado o evento, estima-se uma geração de mais de três mil empregos diretos e indiretos em Caruaru. Além da Capital do Forró, a AGRESTE TEX impulsiona o mercado das demais cidades do Polo Têxtil do Agreste, a exemplo de Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.

Para o diretor de Comunicação do Febratex Group, Hélvio Pompeo Júnior, a expectativa é maior a cada edição, principalmente pela representatividade crescente do Polo de Confecções do Agreste, que segue em ascensão, com a redução também da informalidade no setor.

“O evento é especialmente voltado às confecções pernambucanas, como forma de potencializar o avanço dos negócios cada vez mais. Durante quatro dias, vamos promover uma imersão no que há de melhor em tecnologia para o setor e também capacitar os empresários e profissionais da região para garantir a evolução de Pernambuco como importante polo da moda nacional e até dos grandes eventos internacionais deste mercado. Queremos introduzir novas tecnologias, equipamentos, processos e apresentar soluções mais sustentáveis, fazendo com que, a partir desse encontro, novas possibilidades de negócios surjam”, pontua.

Entre as novidades da edição 2024, está o aumento da área da exposição e de eventos paralelos, entre eles, o concurso Brasil Fashion Designers (BFD), que vai premiar jovens talentos e exibir os looks dos finalistas na feira. Também promete chamar atenção o espaço 'Startup Corner on the Road', pela segunda vez na AGRESTE TEX, reunindo diversas startups que trabalham em prol do setor de confecções. Para completar, haverá palestras gratuitas com convidados que são referência no setor e abordarão conteúdos sobre sustentabilidade, inovação e mercado.

Newton Montenegro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic), reforça que conhecimento e tecnologia são as grandes moedas deste século e a AGRESTE TEX é o principal evento de atualização desses dois aspectos para os produtores locais. "A Acic não poderia deixar de contribuir com essa iniciativa, que impulsiona a competitividade da indústria da região e nos conecta com as tendências globais. É indispensável ao nosso calendário”, finalizou.

