A- A+

artesanato Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro chega à 16ª edição Evento ocorrerá entre os dias 28 e 30 de novembro

A 16ª Edição da Feira do Tapete e Artesanato de Lagoa do Carro (FETALC) será realizada entre os dias 28 e 30 de novembro. A programação inclui exposição, venda de tapetes, oficinas, palestras, atividades literárias, espaço infantil e diversas atrações culturais. Este ano, a FETALC terá novidades como as sacolas sustentáveis e a parceria com a UFRPE com o lixo zero.

A cidade da Zona da Mata Norte, que é conhecida como “Terra do Tapete”, é o maior polo produtor de tapetes artesanais da região. A feira, promovida pela Associação de Tapeceiras de Lagoa do Carro (ASTALC), integra o calendário turístico municipal e estadual, reunindo artesãos individuais, entidades, prefeituras e programas sociais em um grande encontro de valorização da arte e da cultura popular.

Este ano, o evento reunirá 130 estandes com artesãos de Lagoa do Carro e de outros estados do Nordeste. Haverá ainda a participação de representantes de estados de outras regiões brasileiras.

De acordo com dados da Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro (ASTALC), a tapeçaria movimenta mais de R$ 300 mil por ano, representando uma importante fonte de renda para a população local.

“Uma das maiores dificuldades é manter viva a tradição. Muitas filhas de tapeceiras não querem mais seguir o legado, seja por falta de incentivo, até mesmo dentro de casa, ou pela ausência de políticas públicas voltadas para o setor”, explicou a Presidente da ASTALC, Isabel Gonçalves.

Atualmente, mais de mil artesãs trabalham com tapeçaria, seja por meio da Associação, em seus próprios lares ou em fábricas da região.

Homenagens

A 16ª FETALC prestará homenagem ao Estado de Goiás e à artesã, ex-presidente e uma das fundadoras da ASTALC, Maria Jose dos Santos Bezerra (DAMÓ), que faleceu em agosto deste ano.

Veja também