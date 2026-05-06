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NEGÓCIOS Dia das Mães: Reciflor, no Ceasa-PE, deve atrair mais de 3,5 mil compradores Expectativa é movimentar até 40 toneladas de flores na semana que antecede a data comemorativa

O Reciflor, espaço do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) dedicado à comercialização de flores e plantas ornamentais, já começa a ser preparado para a alta demanda com a aproximação do Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o setor de floricultura.

O ponto alto da programação será no sábado, 9 de maio, quando acontece a tradicional Feira de Flores Especial do Dia das Mães, das 5h às 7h da manhã.

O evento reúne produtores, comerciantes e compradores em um dos períodos mais aguardados do ano para o segmento. Ao longo da semana, também serão realizadas edições na terça-feira (5) e na quinta-feira (7), ampliando o fluxo e o abastecimento do mercado.

A expectativa é de forte aquecimento nas vendas, com possibilidade de superar os resultados registrados em 2025. A feira reafirma o Reciflor como o maior polo de comercialização de flores das regiões Norte e Nordeste, com estimativa de público superior a 3,5 mil compradores e volume entre 35 e 40 toneladas de produtos comercializados.

Entre os itens mais procurados, destacam-se as rosas, principalmente as vermelhas, símbolo tradicional da data, além de variações em branco, amarelo e champanhe. Espécies como lírios, lisianthus e astromélias também ganham espaço, assim como folhagens ornamentais e plantas em vaso.

A diversidade de produtos é garantida por fornecedores de diferentes polos produtores, como Gravatá, referência na floricultura estadual, além de Limoeiro, Holambra — reconhecida nacionalmente pela produção de flores — e regiões do Ceará.

Apesar da expectativa positiva, o setor também enfrenta desafios. Segundo o Departamento Técnico Operacional do Ceasa Pernambuco, há tendência de alta nos preços das flores mais demandadas, impulsionada tanto pela procura elevada quanto pelos custos de produção.

As fortes chuvas registradas nos últimos meses em Pernambuco também impactaram a produtividade e a qualidade de algumas culturas, contribuindo para uma oferta mais limitada em determinados produtos.

Mais do que um espaço de vendas, o Reciflor se consolidou como o principal canal de distribuição de flores no estado, abastecendo desde pequenas floriculturas até grandes estabelecimentos do Recife e de outras cidades da região.

O local também atrai compradores de estados vizinhos, como Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe, reforçando sua importância regional.

Para atender ao aumento no fluxo de visitantes, a organização manterá uma estrutura especial, com reforço na segurança, organização do espaço e serviços de apoio.

O ambiente conta com cerca de 750 metros quadrados de área coberta, estacionamento gratuito, monitoramento por câmeras, banheiros acessíveis e lanchonete.

Criado como um programa do Ceasa Pernambuco, o Reciflor tem como objetivo fortalecer a floricultura e a agricultura familiar, reduzindo a intermediação, ampliando a renda dos produtores e incentivando a melhoria da qualidade e produtividade.

Em datas como o Dia das Mães, essa engrenagem ganha ainda mais relevância ao conectar produção, comércio e consumo em larga escala.

Serviço

Feira de Flores Especial do Dia das Mães

Data: Sábado, 9 de maio de 2026 (com edições também nos dias 5 e 7)

Horário: A partir das 5h

Local: Espaço Reciflor, no estacionamento externo do Ceasa Pernambuco

*Com inforações da assessoria

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