A- A+

feira Feira Especial de Finados da Reciflor espera atrair cerca de 3 mil compradores no Ceasa-PE Evento ocorrerá a partir desta sexta-feira (31), e movimentará os setores de flores, velas, fitas, jarros e acessórios

O Ceasa-PE já está se preparando para as demandas que vêm com a chegada do Dia de Finados, feriado que movimenta o comércio em torno da celebração da memória de entes queridos. Por isso, a Feira Especial de Finados, que ocorre todos os anos no Espaço Reciflor, no estacionamento do Ceasa, será realizada a partir das 21h30 desta sexta-feira (31), até o sábado (1). O foco será na comercialização de flores para cemitérios, igrejas, túmulos, floriculturas e comerciantes avulsos de todo o Nordeste.

O evento espera atrair cerca de 3 mil compradores e movimentar, em média, 120 toneladas de flores em apenas um dia. O perfil de consumo nesta data prioriza flores mais baratas, resistentes e volumosas, mostrando uma tendência do consumidor a ser mais cauteloso nas compras, e dar preferência a variedades mais versáteis, que sejam adequadas para diversos tipos de arranjos.

Além do setor de floricultura, a feira também movimenta as vendas de acessórios, jarros, velas e fitas, impactando comerciantes menores e com produtos artesanais. O evento é o maior do setor em Pernambuco, e é aguardado por vendedores de todo o estado.

A edição de 2025 da Feira Especial de Finados também consolida o Sistema Digital do Reciflor, implantado em agosto de 2024 através do Ceasa Pay. Ele permite maior controle das tarifas dos fornecedores, reduzindo filas e aumentar as vendas tanto no setor físico quanto no digital, abrindo novas possibilidades de articulação entre vendedor e consumidor.

*Com informações da assessoria

Veja também