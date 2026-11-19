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Futuro Black Feira no Recife reúne afroempreendedores de diferentes segmentos Iniciativa selecionou profissionais para apresentar produtos e serviços no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Uma feira no Recife vai reunir afroempreendedores no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Parte da 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov, que acontece no dia 28 de novembro, a Feira Futuro Black trará empreendedores de diferentes segmentos, com produtos artesanais, moda autoral, acessórios e serviços de beleza.

Este ano, a Futuro Black completa quatro anos consecutivos participando do Coquetel Molotov com a feira, que busca ampliar a visibilidade de negócios liderados por pessoas negras e aproximar esses profissionais de novas oportunidades de mercado.

Para esta edição, a plataforma promoveu uma seleção gratuita, por meio de formulário de inscrição. Dos mais de 90 empreendedores inscritos, 26 foram escolhidos com base no perfil dos negócios, na diversidade de segmentos e na proposta de valorizar iniciativas protagonizadas por pessoas negras.

"Buscamos construir uma feira plural, que contemple diferentes áreas de atuação e permita ao público conhecer a variedade e a qualidade dos produtos e serviços oferecidos por esses empreendedores. O afroempreendedorismo não está concentrado em um único segmento: está presente na moda, na beleza, na arte, na cultura, nos serviços e em tantas outras áreas. Com isso, queremos dar visibilidade e fortalecer o empreendedorismo negro, que também significa movimentar a economia e ampliar oportunidades", afirma Thiago Augustto, jornalista, especialista em Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão e CEO da Futuro Black.

Os selecionados também participam de um encontro de orientação e alinhamento. A atividade apresenta a dinâmica da feira, os detalhes da organização e as informações necessárias para a participação, além de esclarecer dúvidas dos profissionais sobre o evento. A expectativa, segundo a organização, é receber entre 8 mil e 10 mil pessoas.

Talentos

Criada em 2020, durante a pandemia, a Futuro Black atua na conexão de profissionais negros com oportunidades de inclusão e desenvolvimento no mercado de trabalho. Desde então, a plataforma desenvolve iniciativas voltadas à formação, à empregabilidade e ao empreendedorismo.

Além do apoio aos profissionais, a organização elabora cursos, consultorias e eventos estratégicos para orientar empresas sobre a incorporação da diversidade racial em suas práticas institucionais, contribuindo para o enfrentamento de estereótipos e desigualdades.

Atualmente, a plataforma possui 516 pessoas negras cadastradas de diversos estados brasileiros e impactou mais de 10 mil pessoas.

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