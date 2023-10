A- A+

Agricultura familiar Feira Integrada de Produtos da Agricultura Familiar (Fipagri) acontece na sede do IPA, no Bongi O evento segue até o próximo domingo (22), das 10h às 20h

Começou, nesta quinta-feira (19), a 1ª edição da Feira Integrada de Produtos da Agricultura Familiar (Fipagri). O evento, promovido pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), segue até domingo (22), das 10h às 20h, na sede do IPA, no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife.

A feira tem como finalidade valorizar o trabalho dos produtores rurais de todas as regiões do Estado e conta com cerca de 200 estandes de vendas com mais de 500 produtos da agricultura familiar.

O evento de abertura contou com a presença de diversas autoridades, entre prefeitos, deputados e secretários. A governadora Raquel Lyra (PSDB) participou do primeiro dia da feira e visitou todo o local, incluindo os estandes. Ela cumprimentou e tirou fotos com os produtores. O presidente do IPA, Joaquim Neto, acompanhou a chefe do Executivo estadual durante a visita.

De acordo com a governadora, foi assinado um convênio com a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), o IPA, a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado, para permitir a certificação dos produtos da agricultura familiar e, com isso, ter um selo de inspeção sanitária que permita melhor comercialização dentro e fora do Estado. "O trabalho todo é para que a gente enxergue onde as pessoas trabalham e fortaleça o trabalho onde elas vivem. Com isso, Pernambuco consegue produzir mais sem deixar ninguém para trás", disse.

Segundo o presidente do IPA, a feira foi criada para valorizar os agricultores familiares de todo o Estado. Em Pernambuco, a agricultura familiar é praticada por mais de 230 mil famílias e abastece mais de 70% da população.

"O nosso intuito no projeto é certificar essa produção, é transformar os produtos e alimentos em seguros, e saudáveis, e que venham a beneficiar o nosso Estado. Além disso, criar renda e emprego nas diversas regiões do Estado", pontuou.

Variedade de produtos

Para Sebastião Correia da Silva Filho, produtor da cidade de Abreu e Lima, no Grande Recife, a feira é uma oportunidade para divulgar mais o seu trabalho. No local, ele comercializa uma variedade de frutas, verduras, tubérculos e leguminosas, como coco verde, abóbora, quiabo, batata, mamão, banana, melancia e feijão verde.

"A feira dá oportunidade para nós apresentarmos os nosso produtos e, com isso, sempre tem a tendência de alavancar as vendas. É muito importante para todos nós, para a região que eu moro e para o círculo vizinho", comentou. Sebastião trabalha há 25 anos com a agricultura familiar.

A produtora Arlete Alves Prudente foi criada e educada dentro da agricultura familiar. Atualmente, Arlete representa a Associação de Agricultores de Frexeiras do município de Chã Grande, na Zona da Mata Norte. Na organização, 80 mulheres que trabalham na agricultura familiar são associadas.

No evento, Arlete está comercializando diversos produtos como cocada, doce de chuchu, graviola, laranja, pé de moleque, pão caseiro e bolo de rolo e mel.

"A feira é emocionante, porque tem a oportunidade de venda. E eu trouxe uma laranja que é a laranja Bahia e todos que chegam falam 'eu estou lembrando do meu pai, da minha avó, da minha infância no sítio' e compram, levam, pedem para experimentar", comentou.

