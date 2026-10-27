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Mostra Feira MADE PE reúne 80 expositores em shopping no Recife com artesanato e oficinas de arte Mostra de Arte e Design de Pernambuco teve início nesta terça-feira (27) e vai até o dia 9 de novembro

A Mostra de Arte e Design de Pernambuco (MADE PE) ocorre no Shopping RioMar Recife, no Pina, na Zona Sul da cidade, a partir desta terça-feira (27) e vai até 9 de novembro, reunindo 80 expositores com produtos que valorizam o trabalho manual, a criatividade e a diversidade da produção artesanal.

O evento tem entrada gratuita e ocupa o piso L3, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer diferentes técnicas, materiais e propostas criativas, além de oficinas para todas idades.

A proximidade com o período natalino também abre espaço para opção de enfeites, presentes autorais e peças temáticas, reunindo opções para diferentes estilos e ocasiões.

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O público encontrará peças de moda, decoração, arte e acessórios como joias em crochê, biojoias, cerâmicas artesanais, luminárias, objetos decorativos, bolsas e artigos produzidos com reaproveitamento de materiais.

“Mais do que reunir produtos, a MADE PE é um espaço de valorização de quem cria, de troca de experiências e de aproximação entre o público e o trabalho artesanal. Nesta edição, queremos fortalecer também esse olhar para a inclusão, a sustentabilidade e a responsabilidade social, mostrando como a criatividade pode gerar oportunidades e transformar realidades”, destacou a organizadora da feira, Tacy Pontual.

A edição marca ainda a apresentação da nova marca da MADE PE. Segundo a organização, a expectativa é superar as vendas da edição anterior e movimentar aproximadamente R$ 1,5 milhão durante o evento.

Além de movimentar a economia do setor, a feira também abre espaço para a solidariedade e a inclusão.

A Casa de Maria e o Instituto Dimitri Andrade estarão presentes com estandes de produtos artesanais, com 100% da renda das vendas destinada às respectivas instituições.

A programação contará também com intérpretes de Libras em dias e horários que serão divulgados pela organização nas redes sociais da Made, ampliando a acessibilidade do evento.

Oficinas

Outra novidade da programação são as oficinas criativas para adultos e crianças, que permite ao público conhecer de perto e experimentar técnicas utilizadas pelos artesãos participantes.

As atividades acontecem entre os dias 29 de outubro e 7 de novembro, com cinco a dez vagas por turma e valores entre R$ 45 e R$ 220.

A agenda começa em 29 de outubro, das 14h às 17h, com pintura em taças, da Arte Real, com cinco vagas e investimento de R$ 100.

No dia 30, a Luz de Girassol promove a oficina de bordado natalino, das 14h às 17h30, por R$ 180, com uma segunda turma em 6 de novembro, no mesmo horário.

Em 31 de outubro, a Brinqueco realiza a Brincaslime, das 15h às 16h, por R$ 50. Já em 1º de novembro, a Xô Preguiça apresenta “Fazendo arte para o Natal”, das 15h às 16h, por R$ 45.

A programação segue com “Cores à mesa”, do Estúdio Cores, em 3 de novembro, das 17h às 19h, por R$ 220; “Faça você mesmo com Malvim”, em 4 de novembro, das 17h às 19h, por R$ 199,90; e a oficina de xilogravura com Gustavo Borges, em 5 de novembro, das 14h às 17h, por R$ 120.

Encerrando a agenda, a Brinqueco oferece pintura em minitela em 7 de novembro, das 15h às 16h, por R$ 50. Com exceção da pintura em taças, todas as turmas terão dez vagas.

Entre as marcas e artistas participantes estão a Moda Mangue; a Malvim; Fernanda Pinto, que apresenta a novidade Pinha Pernambuco; a Lunar Arte Brasil, de Fabio Luna, com obras como Porta Estandarte, Aurora e Lampião no Sertão; a LOUREN, com joias em crochê; e a Flor de Trama, que aposta em peças decorativas versáteis.

A seleção reúne diferentes expressões do fazer artesanal, combinando técnicas tradicionais, inovação e identidade cultural.

Inclusão

Jovens com autismo e outras neurodivergências participantes do projeto de emprego apoiado do Instituto Dimitri Andrade terão a oportunidade de vivenciar uma experiência prática de trabalho durante o evento.

Os participantes atuarão na venda de produtos e no atendimento ao público no estande do instituto, onde serão comercializados copos e quartinhas de barro pintados.

A iniciativa permitirá que os jovens desenvolvam habilidades como comunicação, organização, responsabilidade e relacionamento com os clientes, com acompanhamento e suporte ao longo das atividades.

“Este é o nosso primeiro ano participando da MADE Pernambuco com o projeto de emprego apoiado. A iniciativa permite que os participantes vivenciem, na prática, atividades ligadas ao atendimento e às vendas, sempre com acompanhamento e suporte durante todo o processo. A experiência contribui para o desenvolvimento de habilidades profissionais, fortalece a autonomia e amplia as possibilidades de inserção no mercado de trabalho”, afirmou a psicóloga, fundadora e diretora do Instituto Dimitri Andrade, Frínea Andrade.

Os jovens que atuarão na MADE PE passaram por preparação prévia nas atividades desenvolvidas pelo Instituto Dimitri Andrade.

A participação na feira integra um processo terapêutico e educacional voltado ao desenvolvimento de habilidades sociais, comunicação, responsabilidade e independência.

Além da MADE, o Instituto leva o projeto a outros espaços, como a Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) e congressos.

A instituição também mantém parcerias com empresas para favorecer a contratação de adolescentes e adultos autistas em funções compatíveis com seus perfis e habilidades.

Segundo Frínea, os resultados já podem ser observados na trajetória de participantes que avançaram para o mercado de trabalho formal.

“Jovens que iniciaram sua experiência profissional no projeto hoje estão empregados, após um processo de treinamento e preparação que também envolve as organizações contratantes”, explicou.

Para a psicóloga, os benefícios do trabalho vão além da geração de renda.

“A atividade profissional pode favorecer a socialização, fortalecer a autoestima e ampliar a autonomia, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas autistas”, destacou.

Serviço

Feira MADE PE

Quando: de 27 de outubro a 9 de novembro de 2026

Local: Shopping RioMar – Piso L3

Horários: de segunda a sábado, das 9h às 22h; aos domingos, das 12h às 21h

Entrada: gratuita

Oficinas: de 29 de outubro a 7 de novembro, pagas e mediante inscrição, com valores de R$ 45

Mais informações: @madepernambuco

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