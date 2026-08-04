Feira Multimodal Nordeste 2026 cresce 30% e amplia estrutura

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A terceira edição da Multimodal Nordeste 2026, um principais eventos de negócios dos setores de transporte, logística, intralogística, tecnologia e comércio exterior do Brasil, ampliou a área em cerca de 30% em relação ao ano passado.

Realizada de 4 a 6 de agosto, no Recife Expo Center, a feira reunirá mais de 140 marcas expositoras e tem expectativa de receber nove mil visitantes de todo o país. Nesta edição, uma das novidades é a criação de uma nova área, logo na entrada do evento, onde caminhões, empilhadeiras, contêineres e outros equipamentos dão as boas-vindas ao público e transformam a chegada em uma imersão no universo da logística.

A Multimodal Nordeste tem como propósito reunir, em um único ambiente, fabricantes, transportadoras, operadores logísticos, empresas de tecnologia, comércio exterior, armazenagem, equipamentos, serviços e soluções para toda a cadeia produtiva, promovendo networking qualificado, lançamentos e oportunidades comerciais.

"A cada edição percebemos um interesse ainda maior das empresas em participar da Multimodal Nordeste. Reunimos expositores de diferentes segmentos da cadeia logística, criando um ambiente extremamente rico para negócios, prospecção de clientes e fortalecimento de parcerias. O visitante encontra soluções completas, tendências e fornecedores estratégicos em um único lugar, o que torna a feira uma plataforma altamente eficiente para quem deseja expandir sua atuação no mercado", destaca Carol Baía, diretora da Insight Feiras & Negócios.

Sediada no Recife, em uma localização estratégica para atender todo o Norte e Nordeste, a feira facilita o acesso de empresários e profissionais de diversos estados da região. Além da exposição, o evento contará com conteúdo especializado, rodadas de relacionamento, área para Compradores VIP e o Conecta Multimodal, espaço dedicado a palestras e debates sobre inovação, tendências e desafios da logística.

Para a diretora da Insight Feiras & Negócios, Tatiana Menezes, o crescimento da feira é resultado de um processo contínuo de evolução e inovação.

"Desde a primeira edição buscamos oferecer uma experiência diferente ao mercado. Começamos ocupando metade do pavilhão, avançamos para o pavilhão inteiro na segunda edição e, agora, ampliamos novamente a área da feira, que está 30% maior, além de incorporarmos uma área nova na frente do Recife Expo Center, que aproxima ainda mais os visitantes da realidade do setor. Nosso compromisso é inovar constantemente para entregar um evento cada vez mais relevante, moderno e conectado às transformações da logística", afirma.

Promovida pela Insight Feiras & Negócios, a Multimodal Nordeste reúne empresas, operadores logísticos, transportadoras, representantes da indústria, varejo e especialistas para discutir tendências, inovação e oportunidades de negócios voltadas ao desenvolvimento da logística e da infraestrutura no Nordeste. A feira conta com patrocínio do BNB, além do apoio de Correios Log+ e NEQ e apoio institucional da Abac, Adab, Anelog, Gristec, Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, Fiepe, Fiea e Fiern.

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