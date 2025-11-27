A- A+

Feira no Recife reúne empreendedoras da periferia

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) está realizando na quinta (27) e sexta-feira (28), das 10h às 17h, a 1ª Feira Periferia Empreendedora. A ação reúne 15 mulheres de territórios periféricos com atuação em gastronomia, moda, artesanato e economia criativa.

Aberta ao público, a feira ocorre no pátio da estatal Pernambuco Participações e Investimentos S/A (Perpart), na Rua João Lacerda, 395, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

A iniciativa tem como propósito estimular o empreendedorismo periférico, gerar renda e dar visibilidade às empreendedoras e aos empreendedores das comunidades.

De acordo com o governo, a primeira edição é composta, na totalidade, por mulheres empreendedoras periféricas das comunidades de Caranguejo, Bode, Roda de Fogo, Peixinhos e Monte Verde.

“A ação tem como objetivo promover o fortalecimento da economia local e o reconhecimento das potências existentes nos territórios periféricos”, explicou a diretora de Desenvolvimento Integrado dos Territórios Periféricos da Secretaria Executiva de Periferias, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), Josiane Silva.

Empreendedorismo nas periferias

Um levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) afirma que cerca de 41% dos empreendedores de Pernambuco estão localizados nas periferias urbanas. Mais de 60% iniciaram seus negócios por necessidade, como alternativa de geração de renda e autonomia financeira.

Os dados do Sebrae apontam ainda que 56% das pessoas que empreendem nas periferias do estado são mulheres, sendo a maioria negras e chefes de família. “Esses números evidenciam o papel central das mulheres periféricas na dinamização da economia local e na transformação social dos territórios”, afirmou Josiane Silva.

Segundo a diretora, os dados justificaram o fato da primeira edição da feira ser composta exclusivamente por mulheres empreendedoras dos territórios periféricos.

“A Feira Periferia Empreendedora reafirma o compromisso do Governo do Estado de Pernambuco em promover políticas públicas de inclusão produtiva, ampliar oportunidades e valorizar o protagonismo das periferias, reconhecendo a importância do empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento social e territorial”, disse.



