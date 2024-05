A- A+

Evento Feira para noivos reúne todos os fornecedores para casamentos em um só lugar A New Wed acontecerá apenas neste final de semana no espaço Mirante do Paço

Neste final de semana (4 e 5 de maio), acontece no Recife, a maior feira de tendências para casamentos do Norte e Nordeste e uma das maiores do Brasil, a New Wed.

Pela primeira vez, o evento vai acontecer no Mirante do Paço, e vai reunir expositores de segmentos como bolos, doces, beleza, acessórios, decoração, foto, vídeo, convites, espaços para eventos, e outros, para que o público possa negociar condições diferenciadas e principalmente conferir as novidades.

A expectativa é que a New Wed receba mais de 5 mil visitantes, em dois dias de feira, e que movimente mais de R$ 8 milhões em negócios fechados. A feira, que surgiu em 2016, recebe visitantes de todo o Brasil, e fomenta a economia local gerando cerca de 400 empregos diretos e indiretos.

Além de mais de 40 expositores, o evento terá Espaço Gourmet. Outra novidade é o Lounge Noivos e Noivas, ponto de encontro entre os expositores e os visitantes.

Segundo os organizadores, a New Wed se destaca dos demais eventos de casamentos do País por proporcionar uma experiência única na hora do planejamento do casamento, além da seleção criteriosa dos expositores de todo o Nordeste. Entre eles, estão Lana Bandeira, Lucinha Cascão, Fabiano Reis e Sílvio Medeiros, Bosquinho Lacerda, Clara Sobral, Usina Dois Irmãos, La Cuisine, Capela dos Milagres, Romildo Alves, Dannilo Carmargos, Instituto Ricardo Brennand, entre outros.



Para este ano, algumas novidade foram implantadas. Uma delas é o Lounge dos Noivos. A marca PatBO também que irá participar, de forma inédita, e entregará a toda as noivas um voucher com desconto na loja para as noivas que quiserem adquirir vestido de noiva e vestidos de festa.

Também pela primeira vez, haverá expositores de Alagoas e Rio Grande do Norte. A New Wed Feira Tendência 2024 contará com decoração assinada pelo renomado decorador e arquiteto Paulinho Melo.

