A- A+

FEIRA CAPIBARIBE Feira reúne qualificação e empreendedorismo Edição especial oferece serviços e produtos dos alunos das Escolas Profissionalizantes do Recife

Começou nesta segunda (4) a edição especial da Feira Capibaribe, que vai até 7 de dezembro, das 8h às 15h, no hall de entrada da Prefeitura do Recife. O evento reúne cerca de 90 alunos de vários cursos de 12 das 17 Escolas Profissionalizantes do órgão.

Os alunos participantes estão fazendo cursos nas áreas de alimentação, cabeleireiro/barbeiro, massoterapia/estética, corte e costura, customização, artesanato, serigrafia e serralharia.

Segundo a organização, a feira vai permitir, pela primeira vez, que os alunos dessas escolas tenham a sua primeira experiência como empreendedores, durante 4 dias.

A iniciativa da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional (STQP) do Recife, por meio do Programa Qualifica Recife, é pioneira.

“Estamos apresentando trabalhos e serviços com potencial de comercialização. Com isso, estamos interligando duas áreas da nossa pasta que se completam, fechando o ciclo qualificação, trabalho e geração de renda”, afirmou Adynara Gonçalves, secretária de Trabalho.

Os instrutores dos cursos fazem todo acompanhamento dos alunos, pontuando questões que vão desde a exposição dos produtos, estética e organização do estande, apresentação de serviços e/ou produtos, além de trabalharem aspectos como criatividade e inovação, recepção e acolhimento dos visitantes.

Entre os serviços disponíveis para o público são: salão de beleza, estética, massoterapia, corte e costura, customização, além de artesanato e muitas opções na área gastronômica, com doces, salgados, sucos, refeições, entre outras.

As Escolas Profissionalizantes participantes dessa edição especial da Feira Capibaribe são: São José, Magalhães Bastos, Dom Bosco, Dona Olegarinha, Virgem Poderosa, Areias, Bongi, Bezerra Baltar, Sampaio Lucena, Vila dos Milagres, Zuleide Gomes e Pestalozzi.

Veja também

Mercosul Acordo comercial com União Europeia não sai antes da reunião de cúpula do Mercosul, avalia Governo