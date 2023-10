Feira traz programação de atividades lúdicas para crianças

A- A+

No mês de outubro, o Cabine Fashion apresenta uma feira composta por marcas de diferentes segmentos com a temática do Halloween. Até 22 de outubro, o público poderá conferi-la no piso L4 do Shopping Plaza. A programação conta com brincadeiras lúdicas e oficinas criativas inspiradas no Dia das Bruxas. O evento é aberto ao público e acontecerá dentro do horário de funcionamento do shopping. Já o Cabine Kids, acontecerá de quinta a domingo, das 14h às 20h.

Cabine Kids

A programação infantil inclui um circuito com cinco brincadeiras: Chapéu da Bruxa, Jogo da velha, Poção Mágica, Jogo da Memória e Cabine do Medinho, com ingresso a R$30. As oficinas criativas de slime temático, pintura em tela e pintura no gesso custam R$25 cada. Além disso, é possível adquirir um combo para participar de uma oficina e do circuito por R$50. Os ingressos podem ser comprados no local e as atividades são indicadas para crianças a partir de 3 anos.

