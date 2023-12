Feirão da Neoenergia oferta desconto em débitos de até 90% e parcelamento em 60 vezes

A- A+

Clientes em débito com a Neoenergia Pernambuco podem participar do último feirão de renegociação da distribuidora este ano. O mutirão, que irá ofertar até 90% de desconto na dívida e possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, será na próxima segunda-feira (18), na loja da companhia localizada na rua Carlos Gomes, nº 50, bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

O atendimento na loja será feito das 7h30 às 16h30, mas há também a possibilidade de realizar o processo de forma virtual no site da Neoenergia.

Há duas possibilidades de renegociação no feirão. Uma delas é pelo programa Desenrola, do governo federal. O cliente deve ter renda de até dois salários mínimos ou estar inscrito no CadÚnico. O débito deve ter sido negativado entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Segundo a Neoenergia, dependendo da dívida, os descontos podem chegar a 90% e o parcelamento mensal a até cinco anos.

Para os clientes que não se encaixa nos critérios do Desenrola, a Neoenergia está disponibilizando a mesma negociação, com a única diferença de o parcelamento ser por meio do cartão de crédito, em 21 vezes.

Veja também

LEILÃO Leilão de arte e móveis da família Hermès arrecada R$ 120 milhões