Feirão Limpa Nome: ação da Neoenergia Pernambuco oferece descontos de até 90%

Consumidores residenciais da Neoenergia Pernambuco terão a oportunidade de quitar as dívidas através do "Feirão Limpa Nome da Serasa", realizado pela empresa. A ação trará mais facilidades para os clientes se livrarem dos débitos em atraso.

Clientes que têm dívidas negativadas no período de 01/01/2019 a 31/12/2022 podem negociar os débitos, por meio de parceria da distribuidora com a empresa FLEXPAG.

Sendo assim, os descontos para os clientes poderão chegar até 90% da dívida. Na ação, será oferecido também a quitação do débito à vista ou parcelado em até 21 prestações no cartão, com taxa de juros do financiamento de 1,99%, ou via Pix, boleto ou na fatura da conta de energia.

Negociação

Segundo a companhia, os consumidores poderão realizar a negociação de forma online ou presencial, na Praça do Carmo, localizado no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife.

Serão dezenas de guichês de atendimento em um grande espaço, funcionando a partir desta terça-feira (21) até sábado (25), das 9h às 18h.

“Nossa participação no Feirão Limpa Nome da Serasa reflete nosso compromisso em apoiar nossos clientes, oferecendo opções flexíveis de pagamento”, destaca Renata Farias, gerente comercial da Neoenergia.

Ainda de acordo com a companhia, mais de um milhão de pernambucanos estão aptos para a negociação no Feirão Limpa Nome.

Outras opções de negociação também estão disponíveis no site da distribuidora.

Como negociar no Feirão Limpa Nome online:

Os consumidores podem acessar as ofertas do Feirão Serasa Limpa Nome, com descontos e condições especiais, a partir do site do Serasa e do app Serasa, disponível para download na App Store e Google Play.

Veja o passo a passo:

Baixe o app

É necessárioi realizar o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já ficarão disponíveis na tela.



É necessárioi realizar o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já ficarão disponíveis na tela. Escolha a oferta:

Após selecionar a opção "Ver ofertas", é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado.



Basta selecionar uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo "Negociar" de cada uma das ofertas.



Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta selecionar uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas. Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em "Concluir acordo".



Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”. Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

