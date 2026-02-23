A- A+

negociação de dívidas Feirão Limpa Nome começa nesta segunda (23) com descontos de até 99%; saiba como negociar dívidas Negociações podem ser feitas em todo o Brasil pela internet e agências dos Correios, até o dia 1º de abril de 2026

Quem deseja negociar dívidas pode aproveitar o Feirão Limpa Nome da Serasa, que começa nesta segunda-feira (23), com descontos de até 99%.

As negociações com mais de 2.200 empresas podem ser feitas em todo o Brasil até o dia 1º de abril de 2026, por diferentes canais de atendimento.

Interessados podem negociar no site, aplicativo, WhatsApp ou telefone da Serasa (confira contatos ao final do texto). O serviço também é ofertado presencialmente nas mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país.

Entre as mais de 2.200 empresas participantes estão bancos, operadoras de telefonia, financeiras, concessionárias de água e energia, varejistas, operadoras de planos de saúde e até universidades.

Segundo a Serasa, durante o Feirão Limpa Nome serão ofertados descontos de até 99%, além de parcelamento facilitado por boleto e cartão, além de pagamento via PIX.

Após a quitação, a empresa credora terá até cinco dias úteis para comunicar a baixa da dívida aos cadastros de inadimplência.

Saiba onde negociar no Feirão Limpa Nome da Serasa:

Site da Serasa:

Entre no site da Serasa com o CPF e senha ou cadastre-se grátis. Verifique as ofertas disponíveis na tela inicial, escolha o método de pagamento e leia os termos antes de fechar o acordo;

Aplicativo da Serasa:

Instale o aplicativo no aparelho Android ou iOS. Entre com o CPF e senha ou cadastre-se. Na tela inicial, é possível conferir as ofertas disponíveis e selecionar as que deseja pagar.

WhatsApp oficial da Serasa:

Inicie uma conversa com o número (11) 9 9575-2096 e informe o CPF para consultar as ofertas disponíveis do Feirão. Siga com o atendimento conforme as instruções informadas para negociar dívidas.

Correios:

Presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil, basta levar um documento oficial com CPF e solicitar o serviço do Serasa Limpa Nome no balcão.

