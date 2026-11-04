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ENDIVIDAMENTO Feirão Limpa Nome da Serasa oferece descontos em dívidas até 6 de dezembro Consulta e negociação podem ser feitas por meio dos canais digitais da Serada ou pelos Correios

A Serasa, em parceria com os Correios, promove o Feirão Limpa Nome com ofertas de negociação de dívidas e descontos que podem chegar a 99% do total até 6 de dezembro.

A consulta e a negociação dos débitos podem ser feitas por meio dos canais digitais da Serasa, tanto pelo site como pelo aplicativo, ou presencialmente nas agências dos Correios, sem cobrança de taxa pelo atendimento.



A edição deste ano disponibiliza 750 milhões de ofertas de negociação, volume 14% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Segundo a diretora da Serasa, Aline Maciel, o Feirão se consolidou como uma das principais iniciativas de negociação financeira do país. Ainda de acordo com ela, a edição deste ano reúne o maior volume de ofertas já disponibilizado pela instituição.

“Ampliar o acesso à renegociação é fundamental para que milhões de pessoas tenham a oportunidade de reorganizar as finanças. As condições buscam facilitar a quitação das dívidas e permitir que mais brasileiros comecem um novo capítulo financeiro”, destaca.

Correios

Além dos canais digitais da Serasa, os consumidores que preferirem atendimento presencial poderão procurar qualquer agência habilitada dos Correios para consultar as ofertas e negociar seus débitos. Para ser atendido, basta apresentar um documento oficial com foto.

As condições disponíveis nas agências são as mesmas ofertadas nos canais digitais da Serasa.



*Com informações da assessoria de imprensa

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