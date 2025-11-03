Feirão Limpa Nome começa nesta segunda (3) com descontos de até 99%; saiba como participar
Iniciativa do Serasa busca diminuir o número de endividados do país
O Feirão Limpa Nome começou nesta segunda-feira (3). O serviço, que segue disponível até o dia 30 de novembro, permite que endividados de todo o Brasil negociem suas dívidas com o Serasa.
No país, de acordo com o Serasa, foram registrados 79,1 milhões de endividados - com um leve aumento de 0,40% com relação ao mês anterior. Em Pernambuco, 49,65% da população adulta, de acordo com o Serasa, tem dívidas - o que equivale a mais de 3,5 milhões de pessoas.
Para tentar mudar essa realidade e frear o avanço dos números, o evento oferece descontos de até 99%. Além disso, também há opções de parcelamento facilitado com valores a partir de R$ 9,90. Com isso, segundo o Serasa, o endividado poderá limpar o nome imediatamente ao pagar com Pix.
Leia também
• Dívida Líquida do Setor Público de setembro de 2025 é a maior da série histórica
• Bancos iniciam mutirão de renegociação de dívida no sábado, em cenário de inadimplência em alta
• Dívida Pública Federal cai 0,28% em setembro ante agosto, a R$ 8,122 trilhões, afirma Tesouro
Ao todo, integram a ação mais de 1,6 mil parceiras, como Tim, Nubank, Crefisa, Magalu, dentre outros. As empresas oferecerão, até 30 de novembro, ofertas exclusivas para negociação das dívidas.
O que é preciso para participar
Para participar do Feirão Limpa Nome, é preciso apresentar:
- Documento oficial com foto (documento oficial com foto (RG, CNH ou carteira de trabalho);
- CPF;
- Dinheiro, cartão ou aplicativo bancário para realizar as transações necessárias.
Como acessar o serviço
É possível acessar o Feirão Limpa Nome de forma presencial em todas as agências dos Correios do país.
O Feirão Limpa Nome também está disponível online, por meio do site oficial ou canais online, como o WhatsApp Serasa Limpa Nome pelo número (11) 99575-2096, além do aplicativo Serasa.
Dentre os dias 25 e 29 de novembro, o fone 0800 591 5161 também poderá ser utilizado gratuitamente para atendimento do serviço.