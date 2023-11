Feirão Serasa Limpa Nome: 1 milhão de brasileiros já negociaram suas dívidas

A- A+

Mais de 1 milhão de brasileiros já negociaram suas dívidas desde que o maior Feirão Serasa Limpa Nome começou, em 30/10. Até ontem (7/11), exatamente 1.051.650 consumidores fecharam 1.134.028 acordos, obtendo mais de 3 bilhões de reais em descontos (R$ 3.122.719.663,20).

A ação, que segue até 30/11, conta com a participação de mais de 500 empresas, que oferecerão descontos de até 99%. Entre elas estão bancos, administradoras de cartão de crédito e outras instituições financeiras, além de concessionárias de energia, operadoras de telefonia e varejistas. As mais de 530 milhões de ofertas estão disponíveis no site e no app da Serasa.

Total de acordos por estado (30/10 a 07/11) no Nordeste:

BA: 79.853

CE: 46.164

PE: 42.674

MA: 22.830

RN: 17.364

PB: 16.327

AL: 14.519

PI: 12.003

SE: 9.771

