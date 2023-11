A- A+

Economia Feirão Serasa Limpa Nome começa atendimento presencial no Recife nesta terça-feira (21) De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, número de inadimplentes em Pernambuco atinge 3,25 milhões

O Feirão Serasa Limpa Nome retorna ao Recife, de forma presencial, nesta semana, com o objetivo de negociar dívidas de empresas de energia, varejo, bancos, financeiras, comércio, telefonia e outros segmentos. De 21 a 25 de novembro, uma tenda estará montada na Praça do Carmo, no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

Desta vez, com o suporte da fintech pernambucana, Flexpag. Contas básicas, como luz, água e gás poderão ser negociadas e parceladas em até 21 vezes no cartão de crédito. O caminhão, junto à tenda, além de negociar dívidas, vai disponibilizar o serviço de solicitação de crédito, consulta de pontuação de crédito e qualquer informação relacionada a finanças pessoais e educação financeira.

Segundo o Mapa de Inadimplência da Serasa, o número de inadimplentes em Pernambuco atinge 3,25 milhões. Bancos e cartões são principais dívidas dos consumidores pernambucanos.

Em meio às negociações do Programa Desenrola Brasil, o Feirão da Serasa no Recife também vai disponibilizar algumas dívidas com o mesmo desconto oferecido pelas empresas que aderiram ao programa do Governo Federal. Mas para que o consumidor se favoreça dos descontos, essas dívidas devem ser pagas à vista. É importante destacar que os pagamentos com Pix garantem o nome limpo na hora.

Oportunidade

Serão mais de 500 empresas de segmentos como bancos, financeiras, telecomunicação, varejo, universidades, recuperação de crédito (empresas que compram dívidas da empresa credora original), companhias de energia elétrica e outros.

Com descontos de Desenrola, consumidores podem encontrar condições especiais como 99% de desconto nas dívidas, opções de parcelamento que podem chegar a até 72 vezes e pagamento com Pix.

Serviço

Local: Praça Nossa Senhora do Carmo, Santo Antônio, Recife - PE, 50010-370

Data: 21 a 25 de novembro

Horário de atendimento: das 9h às 18h

