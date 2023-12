Feirão Serasa Limpa Nome encerra na sexta-feira (22); descontos chegam a 99%

A- A+

Encerra às 23h59 da próxima sexta-feira (22), a Fase 2 do Feirão Serasa Limpa Nome. Com 600 empresas parceiras e descontos que chegam a 99%, as oportunidades de renegociação de dívidas estão disponíveis nos canais online oficiais - ou de forma presencial nas agências dos Correios espalhadas pelo País.

Desde 30 de outubro, quando se iniciou a 30ª edição do Feirão Limpa Nome, foram concedidos mais de R$20 bilhões em descontos. Mais de 7 milhões de dívidas foram negociadas no período.

Devido à grande procura, a Serasa lançou em dezembro, pela primeira vez, uma Fase 2 do Feirão, com novos parceiros, novos descontos, novos dívidas e ofertas especiais, como as que puderam ser quitadas com apenas R$10.

Perfil e segmentos mais procurados

Entre as dívidas negociadas em 2023, as securitizadoras aparecem como principal segmento: 24,9%. Em seguida, apareceu o setor de telecomunicações: 24,7%. E os bancos representaram 13,02% das renegociações.

As mulheres representam a maioria entre os brasileiros que realizaram acordos nas Fases 1 e 2 do Feirão: no total, 55% das dívidas foram renegociadas pelo público feminino. Em relação à faixa-etária, destacam-se consumidores entre 31 e 40 anos (29,8%). Na sequência, aparecem as faixas entre 41 e 50 anos (20,9%) e 26 e 30 anos (17,3%).

Como aproveitar benefícios

Até sexta-feira os consumidores podem acessar as ofertas da Fase 2, com descontos e condições especiais, a partir do site www.serasa.com.br e do app Serasa, disponível para download na App Store e Google Play.

Confira um passo a passo:



1º – Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º – Escolha a oferta:



Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3º – Revise e finalize

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar por Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejadas. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas e clique em “Concluir acordo”.

4º – Faça o pagamento

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

