SERASA Feirão Serasa Limpa Nome vai até a próxima quarta: saiba como negociar dívidas Os mais de 68 milhões de brasileiros inadimplentes podem aproveitar evento para sair 'do vermelho'

A 33ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que começou no dia 17 de fevereiro, já está acabando. Quem está 'no vermelho' pode negociar suas dívidas até a próxima quarta-feira, dia 26 de março.

Em fevereiro desse ano, 68,76 milhões de consumidores brasileiros estavam inadimplentes, segundo o Indicador de Inadimplência realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

O Feirão da Serasa, que tem mais de 1.400 empresas parceiras, é uma oportunidade para a população negociar dívidas com até 99% de desconto e parcelamento em até 72x.

Como participar?

Para negociar suas dívidas, os consumidores podem utilizar os canais digitais da Serasa ou ir presencialmente em mais de 10 mil agências dos Correios em todo o Brasil. Veja como participar pelo site ou aplicativo:

Passo 1: Acesse o site da Serasa ou baixe o aplicativo em seu celular. Faça login com seu CPF e senha;

Passo 2: Visualize na tela inicial quais ofertas estão disponíveis para você e selecione qual deseja pagar;

Passo 3: Escolha uma opção de pagamento e defina a data de vencimento.

Passo 4: Revise o acordo e leia os termos e condições. Em seguida, clique em "Concluir acordo" para finalizar.

A Serasa também disponibiliza atendimento gratuito pelo número 0800 591 5161. A partir dele, é possível negociar as dívidas pelo telefone.

