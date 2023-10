Feiras movimentam o Centro de Convenções neste mês de outubro

A- A+

O Centro de Convenções de Olinda tem uma agenda repleta de atividades para este mês de outubro. Com a realização de 22 eventos distintos, abrangendo feiras de artesanato, literatura, medicina e assistência social, até o próximo dia 31 de outubro o espaço dispõe de uma série de programações.

A programação tem início com a Artesanal Nordeste 2023, que acontece de 5 a 8 de outubro. Este evento oferecerá 90 estandes e cursos gratuitos, apresentando uma ampla variedade de produtos artesanais, desde crochê até a fabricação de sabonetes. Espera-se a presença de aproximadamente 25 mil pessoas durante o evento.

Logo em seguida, de 6 a 15 de outubro, teremos a XIV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Este evento se destaca como o terceiro maior evento literário do Brasil e o maior do Nordeste, promovendo discussões sobre o papel da leitura na vida humana, além de prestar homenagens a figuras notáveis de Pernambuco.

Outro destaque é a HospitalMed, a feira de negócios médicos e hospitalares do Norte e Nordeste, que ocorrerá de 25 a 27 de outubro. Este evento contará com a participação de mais de 400 marcas e mais de 50 eventos simultâneos, atraindo um público superior a 26 mil pessoas.

Além disso, também em outubro, teremos o 23º Encontro Nacional do Congemas, direcionado a profissionais e gestores da assistência social, ocupando os teatros e salas multifuncionais do centro nos dias 24, 25 e 26.

Junto com essas feiras, o Centro de Convenções também será palco de shows de artistas renomados, como Lulu Santos, Liniker, Juliette e o Pastor Deive Leonardo. Haverá também o animado show de Wesley Safadão na área externa, proporcionando uma programação diversificada para o mês de outubro.

