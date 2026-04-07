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evento Felipe Pereira apresenta inteligência artificial nos negócios no Recife Scale Summit 2026 Evento ocorre entre os dias 11 e 12 de abril no Recife Expo Center

O especialista em marketing digital e inteligência artificial, Felipe Pereira, é um dos nomes confirmados no Recife Scale Summit 2026, evento de grande escala no setor de negócios que ocorre entre os dias 11 e 12 de abril, no Recife Expo Center.

Voltado ao crescimento e à expansão de empresas, o encontro reúne empreendedores, investidores, startups e interessados em franquias, com foco em estratégias para escalar resultados e gerar novos negócios.

A apresentação de Pereira, intitulada “Além do ChatGPT: como construir uma operação escalável de marketing e vendas com IA de verdade”, terá foco em soluções aplicáveis voltadas ao aumento de produtividade, fortalecimento de marca e geração de resultados.

“Na minha palestra, vou mostrar como sair do improviso e construir um modelo estruturado de expansão”, explica o especialista.

Além de Felipe Pereira, o encontro tem como convidados Sylvio Mattos, fundador da rede Camarada Camarão; Gracyanne Barbosa, empresária e influenciadora; Arthur Aguiar, empresário e referência em construção de marca pessoal; Gue Oliveira, influenciadora digital com mais de 10 milhões de seguidores; Alexandra Casoni, empresária e ex-participante do Shark Tank Brasil; e Bruno Avellar, especialista em vendas, posicionamento e networking.

Com realização da Scale Company, idealização de Raphael Mattos e apoio do Sebrae e do Novotel, o evento também contará com uma arena de negócios voltada à conexão entre os participantes e com o Espaço Sebrae, que oferecerá soluções e orientações para quem deseja empreender.

*Com informações da assessoria



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