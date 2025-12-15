A- A+

lançamento Felipe Pereira lança livro sobre como inserir pequenas empresas de forma estratégica no e-commerce Livro intitulado como "Internet que Vende" traz o marketing digital e a inteligência artificial como caminhos para o faturamento

O especialista em marketing digital Felipe Pereira lança a pré-venda do livro “Internet que Vende", nesta sexta-feira (21). A obra reúne estratégias de como se inserir micro e pequenas empresas de forma eficiente no mercado digital, e se propõe a ser um guia prático para acelerar negócios, faturamentos e lucros com Inteligência Artificial e Marketing Digital.

"Nosso objetivo é que mais micro e pequenas empresas possam crescer de forma previsível no ambiente online. Quem entende como vender na internet sai na frente do mercado", explica Pereira.

Só no primeiro semestre de 2025, e-commerce brasileiro movimentou R$100,5 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Porém, o crescimento trouxe desafios: queda no alcance orgânico, anúncios mais caros e empreendedores com dificuldade de manter vendas estáveis. É sobre esse cenário de mudanças e desafios que o livro fala.

Além disso, micro e pequenas empresas (MPEs) tiveram um crescimento de 1.200% nas vendas online desde o início da pandemia, conforme a terceira edição do Dashboard de Comércio Eletrônico Nacional, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com dados da Receita Federal.

O foco do livro, que já está disponível para a venda em plataformas digitais, portanto, recai sobre a necessidade de profissionalizar essa alta demanda.

*Com informações da assessoria



