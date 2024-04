Fenabrave prevê alta de 12% na venda de veículos no ano e cita viés de alta para 2º semestre

A- A+

A Fenabrave, associação que representa as concessionárias, segue projetando crescimento de 12% nas vendas de veículos zero quilômetro neste ano.

A partir do segundo semestre, porém, há expectativa de que esse aumento seja ainda maior, conforme detalhou nesta quarta-feira o presidente da federação, José Maurício Andreta Júnior, durante a coletiva de apresentação dos dados do setor no primeiro trimestre.

"O que projetamos lá no início do ano vem acontecendo, e a tendência é de uma economia sempre mais forte no segundo semestre do que no primeiro, com menos despesas e economia aquecendo. Estamos otimistas: o ano começou bem e o viés é positivo para o segundo semestre", detalhou Andreta Júnior.

A queda da taxa básica de juros e o aumento de crédito para a pessoa física são citados pelo presidente da Fenabrave como os principais vetores para esse crescimento.

"Historicamente sempre tivemos de 60% a 70% das compras de veículos por meio de financiamentos. Essa proporção diminuiu bastante no ano passado, mas deve caminhar de volta para esse nível", frisou.

O cenário projetado pela Fenabrave é de Selic encerrando este ano em 9,5%, conforme detalhou a economista da associação, Tereza Fernandez, durante a coletiva.

Ela destacou que o cenário é "benigno" para a economia doméstica neste ano, com aumento do crédito e da demanda, inflação sob controle, e com "poucos sustos" do ponto de vista cambial. "O risco principal vem da geopolítica", apontou.

As vendas de veículos no primeiro trimestre do ano cresceram 9,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Foram 471.569 veículos comercializados no ano até aqui, segundo balanço da Fenabrave.

