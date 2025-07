Fenearte 2025 bate recordes de público e movimentação financeira

A- A+

A 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) encerrou no domingo (20) com recordes de circulação de público e em volume de negócios. Segundo a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), responsável pela organização, a movimentação econômica direta alcançou R$ 164 milhões neste ano, crescimento de cerca de 52% em relação aos R$ 108 milhões registrados em 2024. Em número de visitantes, a feira também superou a edição anterior: foram 340 mil pessoas ao longo dos 12 dias, contra 320 mil no ano passado.

De acordo com pesquisa aplicada pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) durante os 12 dias de evento, 99,1% dos visitantes aprovaram a feira, enquanto 95,86% afirmaram intenção de voltar na próxima edição, já confirmada para os dias 8 a 19 de julho de 2026. A satisfação também se refletiu entre os expositores: 98,1% deles demonstraram interesse em retornar no ano que vem.

No total, participaram da Fenearte cerca de 5 mil artesãos e empreendedores em 700 estandes. Expositores de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal marcaram presença, por meio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), além de representantes de 86 prefeituras pernambucanas e de 30 países e regiões do exterior.

Recorde

A diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira, ficou surpresa com o desempenho recorde da feira.

“Quebramos a cabeça para entender as razões disso. Esse ano tivemos um feriado, que historicamente a gente não pegava, que era o 16 de julho. Ficamos muito felizes em ver uma política pública de qualidade, numa feira de 25 anos. Entra governo e sai governo e a Fenarte está linda, forte e batendo recordes”, afirmou.

Já a diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira, destacou a integração de diversos segmentos criativos.

“A gente enxerga a Fenearte como uma grande oportunidade. É onde os ecossistemas das economias criativas estão reunidos. A feira ainda tem o artesanato e a arte popular como grandes estrelas da festa, mas não dá mais para falar somente de um ou outro setor, porque todos os setores estão interligados”, disse.

Feira

Além das vendas, a Fenearte abrigou ações de formação, gastronomia, sustentabilidade e inclusão. Foram realizadas 168 oficinas com 1,6 mil participantes e 18 aulas de culinária na Cozinha Fenearte, além de uma programação cultural com 78 apresentações e seis exposições.

Na área ambiental, a feira gerou mais de R$ 53 mil em renda para mulheres da Cooperativa Ecovida Palha de Arroz, que atuaram na triagem de 8,7 toneladas de resíduos recicláveis. Outros 1,4 tonelada de resíduos orgânicos foi enviada à compostagem. As ações ambientais evitaram a emissão de 28,9 toneladas de CO².

2026

A 26ª edição, que ocorre entre os dias 8 a 19 de julho de 2026, já começou a ser planejada. Segundo Ana Luiza Ferreira, o foco será em melhorias como a ampliação da conectividade no Centro de Convenções.

“Começamos a discussão sobre a identidade da feira de 2026, as inovações, o branding. Um dos pontos que a gente verificou que precisa melhorar é a conectividade de internet, mas isso é um detalhe. Ainda não podemos trazer spoilers da feira do ano que vem”, brincou.

