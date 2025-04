Fenearte 2025: Mercado Pago promoverá capacitação gratuita para expositores de Pernambuco

A- A+

São Paulo (SP) - Artesãos de Pernambuco que vão expor na 25ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) poderão receber capacitação gratuita de empreendedorismo.

A formação será ofertada pelo Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, e deve atender até 800 artesãos. As inscrições serão abertas em maio, via internet.

A Fenearte acontece de 9 a 20 de julho, no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

“Vai, Pernambuco”

Na capacitação, que acontecerá no formato híbrido, serão abordados temas como educação financeira, precificação e fluxo de caixa. É o que explica a head de Sustentabilidade do grupo Mercado Pago e Mercado Livre, Laura Motta.

“A ideia é abrir inscrições em maio e que, durante junho, já aconteçam capacitações online, para que na véspera do evento a gente tenha oficinas presenciais, aproveitando que os artesãos vêm das outras cidades para o Recife”, destacou Laura, sem citar data exata para início das inscrições.

Nomeada de “Vai, Pernambuco”, esta é a primeira iniciativa do banco focada nos empreendedores do estado, segundo detalhou a gestora.

“O nosso objetivo é em chegar em 800 artesãos. A gente tem conversado com a Fenearte para tentar fazer essa convocatória de uma maneira conjunta. Completando 25 anos esse ano, acho que é um ano simbólico para a feira também”, ressaltou Laura Motta.

A expectativa é que a formação imersiva tenha duração de quase duas semanas, segundo informou a especialista em Sustentabilidade do Mercado Livre e Mercado Pago, Adriana Basile.

“A ideia é trabalhar desde o básico de finanças pessoais, evoluindo para as finanças profissionais, fluxo de caixa, precificação, e em como o Mercado Pago pode ser um aliado, pensando em ferramentas digitais e democráticas para que possam usufruir melhor das estratégias de gestão financeira”, afirmou Basile.

A capacitação também focará em estratégias multicanais, objetivando ampliar as ferramentas de vendas dos expositores da Fenearte para além dos dias de feira, contando com o Mercado Livre como meio de comercialização.

“A gente vai mostrar como que o e-commerce pode agregar valor, como que as redes sociais podem agregar valor, possibilitando uma venda concretizada de uma maneira ou de outra”, explicou a especialista.

Melicidade

Os detalhes da ação foram apresentados durante visita a Melicidade, escritório administrativo do Mercado Livre e Mercado Pago, em São Paulo. A Folha de Pernambuco viajou a convite do grupo para acompanhar uma série de lançamentos, incluindo a divulgação da cantora Anitta como nova garota propaganda do banco digital.

Localizada em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, com mais de 33 mil metros quadrados, a Melicidade conta com ampla área de trabalho, salas de reuniões, de jogos, cafeteria e uma grande academia.

O espaço, inaugurado em 2016, comporta 2.700 profissionais da empresa, que atuam nas áreas de tecnologia, comunicação, marketing, sustentabilidade e vendas.

O espaço é nomeado Melicidade em referência à sigla Meli, pela qual a companhia é conhecida e negociada no mercado de ações financeiras.

*A repórter viajou a convite do Grupo Mercado Livre e Mercado Pago.

Veja também