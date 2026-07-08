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Fenearte Fenearte 2026 abre com expectativa de recorde de público e movimentação econômica Com investimento de R$ 16 milhões do Governo de Pernambuco, feira projeta receber 350 mil visitantes e ultrapassar os R$ 163 milhões movimentados na edição passada

Com expectativa de receber cerca de 350 mil visitantes ao longo de 12 dias e superar os R$ 163 milhões movimentados na edição passada, a 26ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) foi oficialmente aberta nesta quarta-feira (8), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. Promovida pelo Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a feira recebeu investimento recorde de R$ 16 milhões.

Considerada a maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte reúne cerca de cinco mil participantes entre artesãos e expositores, distribuídos em aproximadamente 700 espaços de comercialização. Além de representantes de todos os estados brasileiros, o evento conta com delegações de cerca de 20 países.

Durante a abertura, a governadora Raquel Lyra destacou o crescimento da feira nos últimos anos e afirmou que a expectativa é bater novos recordes de público e de negócios.

"Toda Fenearte enche a gente de orgulho de sermos pernambucanos e de poder realizar a maior feira de artesanato da América Latina. Não tenho dúvida de que esta edição vai superar novamente a anterior. Tem sido assim desde que a gente entrou no governo, colocando mais recursos, colocando mais incentivo, ampliando o espaço, ultrapassando os muros da própria Fenearte, permitindo que o nosso artesanato possa ser divulgado aqui e fora", afirmou.

A governadora também ressaltou o tema desta edição, "Seleiros de Pernambuco – A Arte do Couro que Transforma", em homenagem ao trabalho desenvolvido pelos artesãos do couro e do aço. "Essa homenagem fala muito sobre quem somos. A gente poder ver como esse povo se reinventou ao longo do tempo e aquilo que era utilidade de primeira linha acaba virando arte consagrada”, disse.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto, a feira representa uma das principais vitrines da economia criativa do estado. "A Fenearte é a concretização das políticas públicas de economia criativa em Pernambuco. O tema deste ano homenageia os seleiros, um ofício que faz parte da história do nosso povo e reforça a importância do artesanato como atividade econômica, cultural e de geração de renda”, ressaltou.

A diretora-presidente interina da Adepe, Roberta Andrade, destacou a importância da Fenearte para o artesanato do estado. “Cada edição da Fenearte é especial pelas suas peculiaridades. O nosso grande objetivo é mostrar o potencial desses artesãos para que essa tradição permaneça viva. A Fenearte se transforma em vitrine, evidenciando o artesanato pernambucano”, destacou.

Segundo a diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira, além da comercialização de artesanato, o evento oferece uma ampla programação cultural durante os dias. "São mais de cinco mil artesãos de Pernambuco, de outros estados e representantes de diversos países, mostrando toda a potência da nossa cultura popular. Além da feira, temos shows, oficinas, desfiles de moda, aulas de gastronomia, bate-papos e uma programação intensa para toda a família."

Camila também ressaltou as facilidades de acesso ao evento. "Neste ano ampliamos os pontos de embarque dos ônibus gratuitos, que sairão de cinco shoppings da Região Metropolitana, oferecendo mais conforto e segurança para o público”, completou.

Há 16 anos participando da Fenearte, o artesão Seu Cunha, de Jaboatão dos Guararapes, avalia que a feira é um local importante para construir clientes para a posterioridade. “Aqui encontramos velhos clientes e fazemos novos. Caso não venda aqui, conseguimos fazer relacionamento para depois”, pontuou.



Economia solidária

Além dos estandes de artesanato, a Fenearte também abre espaço para a economia solidária. Durante todo o evento, a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) reúne, em seu estande institucional, 20 Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), selecionados por meio de chamamento público.

O espaço apresenta produtos que representam a diversidade cultural e o empreendedorismo de diferentes regiões do estado. As peças expostas unem tradição, inovação e desenvolvimento sustentável, fortalecendo a geração de renda e ampliando as oportunidades de comercialização para os empreendedores pernambucanos.

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