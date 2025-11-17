Fenearte abre inscrição de 17 de novembro a 16 de dezembro

A- A+

Artesãos de todo o país, além de associações, cooperativas, organizações sem fins lucrativos e prefeituras de Pernambuco que desejam participar da 26ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato já podem se inscrever pelo site. O processo de inscrição, que é feito exclusivamente online, iniciou-se nesta segunda-feira , 17 de novembro, e seguirá até as 17h do dia 16 de dezembro. A 26ª edição da Fenearte acontecerá durante o período de 8 a 19 de julho de 2026, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, reunindo aproximadamente 5 mil expositores em cerca de 700 espaços de comercialização.

As inscrições da 26ª Fenearte são para os setores: Individual Pernambuco, destinado a artesãos pernambucanos, sejam nascidos, residentes ou intitulados; Estados, aberto para artesãos de outras partes do país, seja pessoa física ou jurídica; Internacional, para empreendedores de artesanato de outros países, seja pessoa física ou portadora de passaporte; Prefeituras, restrito aos municípios pernambucanos; Sebraes, aberto às seccionais de todo o país; Alimentação, seja pessoa física ou jurídica de Pernambuco; Redes Solidárias, para organizações não-governamentais com atuação em Pernambuco, e Associações e Cooperativas, desde que pernambucanas.

Também já estão abertas as inscrições para artesãos de Pernambuco que desejam ocupar o estande coletivo do PAPE — Programa do Artesanato de Pernambuco na 26ª Fenearte. Para este espaço, que é localizado no setor do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), logo após a Alameda dos Mestres, é requisito que o(a) candidato(a) possua a Carteira Nacional do/a Artesão/ã.

A Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato é uma realização do Governo de Pernambuco, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco — Adepe, que executa no Estado o PAPE - Programa do Artesanato de Pernambuco. "É com muita alegria que abrimos as inscrições para a 26ª Fenearte. A cada edição, essa feira mostra a força do nosso artesanato e o talento das mãos que transformam matéria em arte, cultura e identidade. Seguida à edição histórica de 2025, a 26ª edição já está sendo construída com o propósito de ser este espaço de encontros, de trocas e de oportunidades para quem vive da arte de criar", detalhou a diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira.

“Ainda tocados pela beleza e potência que foi a Fenearte deste ano, a gente trabalha na edição de 2026. Nosso compromisso é que, todo ano, ela seja ‘A Feira das Feiras’, para honrar com a história e o legado já construídos, e em atenção ao que é essencial nesta política pública: a valorização do artesanato, das artesãs e dos artesãos”, fala Camila Bandeira, diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe e diretora-executiva da Fenearte.

Veja também