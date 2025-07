Artesãos nos preparativos para a 25ª Fenearte, que começa nesta quarta (9); confira detalhes

A- A+

A Fenearte é coisa nossa, e os mais de 5 mil artesãos do Brasil e do mundo que vão expor à venda os mais diversos tipos de obras estão com os preparativos a todo vapor para a 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato, que começa nesta quarta-feira (9), às 14h, e vai até o dia 20 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O pavilhão é composto por mais de 700 espaços de comercialização, distribuídos em uma estrutura ampla e acessível, dedicada a todos os públicos, tornando ainda mais consolidada a ideia de que a Fenearte é a maior feira de artesanato da América Latina.

Quem for ao evento vai poder conferir mostras e exposições, participar de bate-papos, lançamento de livros e aproveitar uma programação dedicada a todas as idades. Serão mais de 100 atividades, entre shows, oficinas manuais, desfiles de moda e aulas de gastronomia.

Montagem dos estandes da Fenearte | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Nos boxes espalhados pelo Centro de Convenções, a cultura brasileira mostra-se ainda mais forte. Pelo segundo ano, a voluntária e vendedora Leila Bonfim reúne produtos confeccionados pela Associação de Mulheres de Nazaré da Mata (Amunam), na Zona da Mata Norte do estado.

O box 410 é dedicado à vestidoterapia. São três vendedoras que integram também o maracatu rural, que inspira as confecções desse estande.

“O nosso grupo é muito interessante, porque trata as mulheres em vulnerabilidade social e violência doméstica. Elas, inclusive, produzem esses tipos de artesanato. Simbolizando o nosso maracatu. Temos aqui estandarte, gola de parede e bonecas representando o maracatu. Nós damos oficinas para que as mulheres também possam produzir artes fora do tema, como Papai Noel, por exemplo”, contou ela.

Uma gola de parede, segundo Leila, leva até dez dias para ficar pronta. É feita com lantejoulas e forrada na chita com bordado e veludo. A peça custa R$ 250. Outras artes e os vestidos confeccionados pelo grupo estão no perfil no Instagram @ong_amunam.

Mestre Zezinho Filho | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Leila Bonfim | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Conceição Juvêncio, artesã | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Eunice Rocha, artesã | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Na Alameda dos Mestres, direto de Tracunhaém, também na Mata Norte, as decorações de barro do mestre Zezinho Filho integram a Fenearte desde a primeira edição. Os produtos dele variam entre R$ 200 e R$ 1.400. Todos estão no perfil oficial do meste no Instagram, @mestrezezinho.filho.

“Aqui, o público vai encontrar as pinhas alcachofra, portuguesa, nacional, além de esferas, presépios, vasos e muito mais. Vamos aguardar o pessoal que vem visitar a feira. A peça da família, por exemplo, leva um dia inteiro para ficar pronta e custa R$ 250. Esses produtos têm selo de qualidade e direitos autorais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Escola de Belas Artes. Minha expectativa é de vender tudo. Na nossa tradição, a gente vende tudo”, declarou.

Nacionais

A Fenearte também é palco para artesãos de outros estados brasileiros, como o caso de Conceição Juvêncio, que é presidente da Associação de Artesãos de Curral Grande, que fica em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. No box 43, os clientes poderão ter acesso aos produtos feitos com arte em fio. Ela participa desde 2008 e tem boas expectativas para este ano.

“Os preços variam de R$ 10 a R$ 1.700. Aqui eu tenho rede de crochê, tapetes e passadeiras de 1,50 metro, também de crochê. Aqui eu também tenho suplar americano e também suporte para xícara, que custa R$ 110. A xícara vai de brinde. A nossa associação trabalha em regime de produção. Um suplar, por exemplo, é feito por três mãos. Duas fazem o ponto baixo (centro) e uma faz as folhas e flores pequenas”, detalhou a vendedora, que exibe os produtos no perfil no Instagram @artefio.ce.

Assim como Conceição, Eunice Rocha é artesã e vendedora. Ela participa há 10 anos da feira e é assistida pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB). No box 8, ela, que vem de Macapá, capital do Amapá, vende chapéus e bolsas feitos com fibra de tururi e buruti, que variam entre R$ 50 e R$ 400.

“Eu trabalho com fibra de palmeira da região amazônica, fabricando chapéus e bolsas, que são peças maravilhosas. Tudo aqui sou eu quem fabrico. Uma bolsa fica pronta em uma semana. Esses chapéus de fibra têm durabilidade de uma vida inteira. Pode lavar, dobrar e passar que ele fica do mesmo jeito. Aqui sempre há uma surpresa, a cada edição, e eu espero que o inesperado aconteça. Esse inesperado sempre é positivo, é vender tudo”, comentou ela, que também divulga as obras no perfil no Instagram @nicefibrarts.

Gerente-geral da feira, Isaque Filho comemora o sucesso dos 25 anos e revela as novidades desta edição, que revisita a história da Fenearte.

“Preparamos uma exposição imersiva, onde o público vai entender um pouco mais dessa história tão bonita da nossa arte e do artesanato. Remodelamos completamente o mezanino e agora temos um espaço bem bacana para desfile de moda, oficina e a cozinha show. Tem muita novidade aqui. O conforto que a gente já viu, ano passado, foi ampliado no átrio e no guichê. A entrada está mais fluida, e a Alameda dos Mestres está visualmente impactante”, destacou.

Programação

Na abertura, a partir das 15h, o palco "Pernambuco Meu País" receberá atrações musicais como Daniel e Djair Olímpio, de Gravatá, além da arcoverdense Banda de Pífano Santa Luzia.

Até o encerramento da feira, serão 70 apresentações de cultura popular e shows de artistas, como Devotos, Ave Sangria, Sagrama e Xangai. No dia 10, às 17h, o Conversas Instigantes estreia no Espaço Janete Costa, localizado no Átrio Fenearte, com o painel “O Brasil mostra a sua cara — 25 anos de Fenearte”.

Ao todo, o visitante conta com mais de duas dezenas de espaços, dentre eles, a Alameda dos Mestres, os salões Arte Popular Ana Holanda, Arte Popular Religiosa, Pernambuco Faz Design, Fenearte Cidadania, Praça de Sustentabilidade e Central de Reciclagem. Além de setores como Individual Pernambuco, Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), Etnias Indígenas Associações, Redes Solidárias, Prefeituras, Estados e muito mais.

Ingressos

Os ingressos para ir ao evento de segunda a quinta-feira custam R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada). Já de sexta-feira a domingo custam R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada), à venda pelo site oficial.

Pontos de venda

- Shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Plaza (loja Crabolando); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga);

- Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e também em João Pessoa);

- Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).

Gastronomia

A diversidade também está presente na feira com opções de lanches, refeições, sobremesas e drinques.

Na Praça de Alimentação, são 14 operações com cardápios diversos; no setor de Alimentação Artesanal conta-se com 14 estandes ao longo da feira, além de 5 quiosques, quatro foodbikes e dois cafés.

Já no mezanino, o Restaurante Pernambuco à Mesa, as Caipifrutas da Oficina do Sabor, o Boteco de Cervejarias Artesanais e a Pizzaria Maker Down.

"Pernambuco Plural"

Uma das novidades da edição é o Pernambuco Plural. A ação inédita será realizada da quinta-feira (10) ao domingo (13), no Mezanino, e conta com exposições imersivas e painéis de debate com talentos catalogados pela plataforma Trama Afetiva.

Nomes como Afro’G, Bione, Caio Lobo, Ceramiquinho, Fabio Melo, Joana Lira e Ugho integram a iniciativa que evidencia vozes e expressões da economia criativa que renovam os saberes tradicionais.

Espaço infantil

Em todos os dias da feira, o Espaço Infantil da Fenearte, parceria com a Casa das Asas, oferece atividades lúdicas e criativas para crianças de 0 a 10 anos, como oficinas de pintura, xilogravura, modelagem e bordado, além de brincadeiras com brinquedos da cultura popular.

O local funciona durante o horário da feira, com capacidade para 25 crianças por vez, com inscrição no local, ingressos custam de R$ 30 (meia hora) ou R$ 60 (uma hora).

Traslados

A 25ª edição da Fenearte ampliou seus traslados gratuitos para cinco shoppings: além do Recife, RioMar, Tacaruna e Patteo, também haverá ônibus com origem e destino no Plaza Casa Forte.

Todos os shoppings contarão com pontos de embarque e desembarque nos estacionamentos, com trajetos diários das 13h às 23h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 23h, aos sábados e domingos.

Estacionamento

Visitantes que optarem por ir de transporte particular até o Centro de Convenções de Pernambuco poderão utilizar o estacionamento do local.

O valor cobrado pela empresa é de R$ 12 para a primeira hora, com acréscimo de R$ 6 por hora adicional ou fração, sendo o valor máximo a ser pago de R$ 30.

