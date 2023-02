Fenearte divulga lista de selecionados para seus setores

A- A+

Faltando poucos meses para sua 23ª edição, a Fenearte (Feira Nacional de Negócios do Artesanato) acaba de divulgar as listas dos selecionados para os setores Individual Pernambuco; Associações; Alimentação Artesanal; Praça de Alimentação; Quiosque; Food Bike e Café. Elas podem ser encontradas no site www.fenearte.pe.gov.br.

Foram mais de 1500 inscrições no total para os sete setores. No Individual Pernambuco, foram 1287 inscritos e 305 aprovados, o equivalente a 95% dos expositores do evento. A listagem de Associações traz 40 representações que reúnem artesãos de todo o estado, selecionados entre 83 inscritos. Já nos setores de Alimentação, foram recebidas 206 inscrições e 38 aprovados, entre quiosques, food bikes, cafés, alimentação artesanal e estandes da praça de alimentação.

Os selecionados para a 23ª edição da Fenearte, considerada a feira de artesanato da América Latina terão datas para a compra dos estandes sorteadas na próxima terça-feira, dia 28 de fevereiro, a partir das 10h30. O sorteio será realizado no auditório do Centro de Artesanato de Pernambuco e transmitido online. Para quem deseja acompanhar, poder5á acessar o link (que será disponibilizado 1h antes do sorteio em nossas plataformas e redes sociais), ou presencialmente.

A Fenearte 2023 vai acontecer entre os dias 5 e 16 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco. O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio da da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDEC).

