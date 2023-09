Fenewedding traz novidades em serviços de casamentos no Shopping RioMar

A- A+

A 9ª edição da Fenewedding, uma feira de negócios para festas de casamento, está ocorrendo no Shopping RioMar até o dia 30 de setembro. Durante o evento, casais têm a oportunidade de fechar contratos para seus eventos, com serviços variados a partir de R$ 12 mil. Esta feira é gratuita e conta com a participação de mais de 60 expositores, oferecendo uma ampla gama de serviços essenciais para cerimônias de casamento, bem como apresentando as últimas tendências e novidades para realizar os sonhos dos casais apaixonados.

Segundo Mike Silva, o organizador do evento, a expectativa é movimentar cerca de R$ 2 milhões em negócios. Eles estão oferecendo vantagens exclusivas para os casais que fecharem contratos durante a feira. A cada R$ 1.000 em compras, os casais recebem um voucher para concorrer a uma festa completa.

A variedade de opções de vestidos de noiva é um destaque da feira. Desde modelos mais tradicionais, como o estilo "princesa", até opções mais ousadas, como a substituição do véu por capas. As capas estão se tornando cada vez mais populares e permitem que as noivas tenham um look versátil, usando o acessório durante a cerimônia e removendo-o para a festa. Juliane Mota, da loja especializada Brides, destaca essa tendência.

Para as noivas que desejam visualizar alguns modelos de vestidos, haverá um desfile programado para o dia 29 de setembro, a partir das 16h. Além disso, haverá também looks para os noivos em exposição.

A decoração desempenha um papel fundamental na expressão da personalidade do casal na festa. A decoração orgânica é uma tendência que está em alta, caracterizada por curvas, formas arredondadas e texturas naturais. Cores como terracota, azul e verde, representando elementos da natureza, são comuns nesse estilo, criando harmonia entre o ambiente e a natureza.

A comida também é uma parte importante de qualquer casamento. O designer de bolos Vitor Farias apresentará opções personalizadas feitas com a técnica de papel arroz comestível, permitindo a impressão de figuras e detalhes. Além disso, os doces também são um destaque, com sabores tradicionais e inusitados oferecidos por Cris Nunes, da Confraria dos Doces, e sabores naturais preparados por Franciely Melo, da MP Doces Finos.

Para casais que têm animais de estimação e desejam incluí-los em seu casamento, a cerimonialista Ana Cristina oferece o serviço "Pet Sitter". Este serviço cuida dos animais durante a cerimônia ou na casa dos noivos, garantindo o conforto e bem-estar dos pets. Além disso, é possível realizar uma cerimônia para casar os animais de estimação, completa com convidados, palestrante e um cardápio especial para os pets.

