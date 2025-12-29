A- A+

FERIADO Feriadão: confira o que abre e o que fecha na semana de Ano-Novo no Recife e na RMR Feriado altera diversos horários de serviços e comércio

O feriado do Ano-Novo altera o funcionamento de serviços públicos, comércio, shoppings e bancos no Recife e na Região Metropolitana.

Os shoppings, por exemplo, operam em horários reduzidos na véspera da virada do ano, a quarta-feira (31), bem como fecham a maioria das lojas no primeiro dia do ano, quinta-feira (1º).

Nas repartições públicas, o governo de Pernambuco e a prefeitura do Recife decretaram ponto facultativo na quarta-feira e na sexta-feira (2), estendendo o feriado para os servidores.

Confira, no roteiro preparado pela Folha de Pernambuco, como ficam os horários:

Comércio

O comércio do Centro do Recife funciona de domingo a domingo até 31 de dezembro, com horários facultativos, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Horários estendidos podem ser definidos pelas lojas, que fecham na quinta-feira (1º).

Shoppings

RioMar Recife (Pina)

Quarta-feira (31): 9h às 18h

Quinta-feira (1º): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h

Sexta-feira (2): 9h às 22h

Shopping Recife (Boa Viagem)

Quarta-feira (31): 9h às 18h

Quinta-feira (1º): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h

Sexta-feira (2): 9h às 22h

Shopping Tacaruna (Santo Amaro)

Quarta-feira (31): 9h às 18h

Quinta-feira (1º): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h

Sexta-feira (2): 9h às 22h

Shopping Plaza (Casa Forte)

Quarta-feira (31): 9h às 18h

Quinta-feira (1º): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h

Sexta-feira (2): 9h às 22h

Shopping Boa Vista (Boa Vista)

Quarta-feira (31): 8h às 18h

Quinta-feira (1º): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 11h às 19h

Sexta-feira (2): 9h às 21h

Shopping ETC (Aflitos)

Quarta-feira (31): Lojas e quiosques das 9h às 16h. Praça de alimentação das 12h às 18h.

Quinta-feira (1º): Lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação com operação facultativa das 12h às 16h

Sexta-feira (26): 9h às 21h

Shopping Patteo (Olinda)

Quarta-feira (31): 9h às 18h

Quinta-feira (1º): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h

Sexta-feira (2): 9h às 22h

Shopping Guararapes (Jaboatão dos Guararapes)

Quarta-feira (31): 9h às 18h

Quinta-feira (1º): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h

Sexta-feira (2): 9h às 22h

Paulista North Way Shopping (Paulista)

Quarta-feira (31): 9h às 18h

Quinta-feira (1º): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa das 12h às 21h.

Sexta-feira (2): 9h às 22h

Camará Shopping (Camaragibe)

Quarta-feira (31): 10h às 18h

Quinta-feira (1º): Lojas e quiosques fechados. Alimentação e lazer com operação facultativa.

Sexta-feira (2): 10h às 22h



Bancos

Bancos abrem normalmente na segunda-feira (29) e na terça-feira (30), esse o último dia do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias.

Na Véspera de Ano-Novo, a quarta-feira (31), e no primeiro dia do ano, quinta-feira (1º), as agências estarão fechadas. Não há, portanto, efetivação de compensações bancárias.

Na sexta-feira (2), o atendimento presencial volta ao normal nas unidades, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Governo de Pernambuco

O governo de Pernambuco decretou ponto facultativo nos dias 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026.

A determinação vale para as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta. Não estão incluídos no decreto os serviços cujo funcionamento seja indispensável, de acordo com a decisão do chefe do órgão.



A nota ainda ressalta que em 1º de janeiro não haverá expediente, pois é feriado.

Prefeitura do Recife

A Prefeitura do Recife também decretou ponto facultativo nos dias 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026, datas que antecedem e sucedem o feriado de Ano-Novo.

Com isso, servidores municipais terão o feriado estendido, uma vez que em 1º de janeiro também não há expedientes.

A determinação da prefeitura considera os pontos facultativos nos dias citados em repartições públicas municipais e entidades da administração direta e indireta. A exceção é para serviços de funcionamento indispensável, a juízo do chefe do respectivo órgão.

EDIFÍCIO-SEDE - Em função do ponto facultativo, o edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado, retomando as atividades a partir da próxima segunda-feira (5).



CULTURA - O Paço do Frevo estará de portas fechadas em 31 de dezembro e 1º de janeiro. A Lojinha do Paço segue o mesmo horário de funcionamento. Nos demais dias, o público pode visitar a casa do Frevo no Recife de terças a sextas, das 10h às 17h; e sábados e domingos, das 11h às 18h. Já o Museu da Cidade ficará fechado em 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro.



SAÚDE - A Saúde do Recife preparou um esquema especial para atender a população durante o período de Ano-Novo, entre 31/12 e 4/01.



Funcionarão 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e nos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira).



Nos dias 31/12 e 1º/1, o Hospital da Mulher do Recife (Curado) estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência. No dia 2/1, o funcionamento será normal.



O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do telefone (81) 3355-7712.



No dia 31/12, os Centros de Vacinação dos shoppings Boa Vista, Riomar e Recife funcionarão das 9h às 18h. No Natal e no Ano-Novo, estarão fechados. Na sexta (2) e no sábado (3), estarão abertos das 9h às 19h. E no domingo 4/1, o atendimento será das 11h às 19h no Boa Vista, e das 12h às 19h no RioMar e no Recife. Além da atualização da caderneta de vacinação, haverá imunizantes contra Covid-19 e Influenza.



No dia 3/1, acontece mais uma edição PrEPara a Prevenção!, com a oferta de testagem rápida para ISTs, preservativos, lubrificantes e profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento. No dia 3, será no SAE Lessa de Andrade (Estr. dos Remédios, 2416 - Madalena), das 8h às 17h.



ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME - Durante o período de festas de fim de ano, alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome terão funcionamento diferenciado. Até 1º de janeiro, os serviços essenciais seguem operando normalmente: Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).



A Cozinha Comunitária Gurupé estará funcionando nos dias 31 de dezembro e 2 de janeiro. No feriado do dia 1º de janeiro, estará fechada.



Já o Centro Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), o Banco de Alimentos do Recife, a sala da Política sobre Drogas (no térreo da Prefeitura), os CRAS, os CREAS, a Central do Cadastro Único, os Centros POP e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua estarão fechados nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro.



Durante a Virada Recife 2026, em 31 de dezembro, equipes itinerantes da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) realizarão ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), com atuação das 15h às 5h, no bairro do Pina. A iniciativa tem como foco a identificação, prevenção e ações de enfrentamento ao trabalho infantil, especialmente em áreas de grande circulação de pessoas durante as festividades de fim de ano.



DIREITOS HUMANOS E JUVENTUDE – As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus amigos e familiares, que estiverem no Recife durante os festejos de fim de ano, poderão contar com o Praia sem Barreiras como opção de lazer no dia 2. Em 1º de janeiro, o programa não será realizado.



O Praia Sem Barreiras oferece banho de mar assistido, utilizando cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar. A iniciativa ocorre das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso. Não é necessário agendamento prévio — basta comparecer ao local. Vale lembrar que a atividade pode ser suspensa em caso de chuva intensa ou maré alta. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, em parceria com a Uninassau e a Empetur.



Já o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ estarão fechados nos dias 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro.



Na Virada Recife 2026, cerca de 80 servidores da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude vão atuar na festa. Agentes de Direitos Humanos vão colocar pulseiras de identificação, com geolocalização, nas crianças; o Espaço Acessível abrigará pessoas com deficiência e com autismo; a Central de Direitos Humanos também vai realizar atendimentos aos recifenses e turistas.



PARQUE DE ESCULTURAS - O Parque das Esculturas estará fechado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. No dia 2 de janeiro, o equipamento estará aberto ao público. Nas outras semanas e demais dias o funcionamento acontecerá normalmente das terças a sextas: 10h às 17h e sábados e domingos: 9h às 18h.



HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE - O Hospital Veterinário do Recife terá horários especiais de atendimento durante a semana do Ano-Novo. No dia 31/12, o hospital trabalhará em esquema de plantão das 7h encerrando as atividades às 12h. Em 1º de janeiro, o hospital estará fechado. Em 2 de janeiro, o funcionamento é normal, das 7h e 17h.



ACADEMIAS RECIFE - As Academias Recife entram em esquema de horário especial durante o Ano-Novo. No dia 31, as 29 unidades ficam abertas apenas no horário da manhã, das 5h30 às 9h30. No dia 1º de janeiro todas as unidades estarão fechadas. Já em 2 de janeiro funcionam normalmente em todos os turnos.



MERCADOS E FEIRAS - Os mercados públicos e feiras livres do Recife vão funcionar no dia 30 de dezembro das 6h às 18h. Já na dia 31, as atividades serão iniciadas às 6h e encerradas mais cedo, às 13h. No dia 1º de janeiro, esses estabelecimentos estarão fechados.



MULHER - Do dia 31 de dezembro ao dia 4 de janeiro, a maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estará fechado, com exceção do Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro - funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana e do Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, situado na Av. Recife, 700, em Areias, estará aberto todos os dias das 7h às 19h. Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente no dia 5 de janeiro.



TRÂNSITO – Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer de multas, estarão suspensos a partir de 31 de dezembro, em razão do feriado de Ano-Novo, respectivamente. Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização, prestados pelos agentes de trânsito, funcionarão normalmente, assim como o teleatendimento 24 horas, por meio do qual a população pode acionar a CTTU gratuitamente pelo número 0800.081.1078.

A sede da Autarquia está localizada na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira (5), após o feriado de Ano-Novo, das 8h às 13h, mediante agendamento prévio pelo site cttu.recife.pe.gov.br.



PROCURADORIA - Não haverá expediente no dia 31 e no dia 2 de janeiro. O serviço será retomado normalmente no dia 5 de janeiro.



OUVIDORIA - Não haverá atendimento presencial e telefônico nos dias 31, 1º e 2. Estarão disponíveis todos os demais canais: email ([email protected]); App Conecta e Portal da Ouvidoria (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br/).



PROCON - Não terá expediente de 31 de dezembro a 4 de janeiro, porém os canais digitais www.procon.recife.pe.gov.br e e-mail [email protected] estarão disponíveis para registro de queixas, denúncias e reclamações. Os demais serviços serão retomados normalmente em 5 de janeiro, das 08h às 16h.



EMPREENDEDORISMO - As Salas de Empreendedorismo e Agência de Emprego do Recife, não terão expediente em 31 de dezembro e 2 de janeiro.

Prefeitura de Olinda

A Prefeitura de Olinda publicou decreto que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026. A medida considera o feriado da Confraternização Universal (1º/1) e tem como objetivo adequar o funcionamento da administração pública a um período tradicionalmente marcado por menor demanda de serviços.

De acordo com o decreto, o ponto facultativo não se aplica aos serviços considerados essenciais, que seguirão funcionando normalmente, conforme determinação das secretarias responsáveis. A iniciativa está alinhada aos princípios da eficiência e da economicidade, permitindo a redução de custos operacionais sem prejuízo à população.

Confira como fica o funcionamento dos serviços essenciais na cidade:



Órgãos municipais

Não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura de Olinda nos dias de ponto facultativo e feriado.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Correios

As agências dos Correios funcionam até 14h na quarta-feira (31) e fecham entre quinta-feira (1º) e sábado (3).

O atendimento será normalizado na segunda-feira (5).

