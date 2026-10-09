Feriado de Nossa Senhora Aparecida: veja o que abre e fecha na RMR nesta segunda (12)
Enquanto os shoppings funcionam normalmente com horários especiais, alguns serviços estarão fechados ou terão atendimento reduzido
O feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, será celebrado nesta segunda-feira (12), e altera o funcionamento de serviços públicos, comércio e equipamentos municipais da Região Metropolitana do Recife (RMR).
Enquanto os shoppings funcionam com horários especiais, alguns serviços estarão fechados ou terão atendimento reduzido.
Confira:
Shoppings
Recife
- Shopping Recife: 12h às 21h
- RioMar Recife: 12h às 21h
- Shopping Boa Vista: 11h às 19h
- Shopping Tacaruna: 12h às 21h
- Plaza Shopping: 12h às 21h
- Shopping Afogados: 9h às 18h
- Shopping ETC: 12h às 18h
Olinda
- Shopping Patteo Olinda: 12h às 21h
Paulista
- Paulista North Way Shopping: 12h às 21h
Camaragibe
- Camará Shopping: 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
- Shopping Guararapes: 9h às 22h
Cabo de Santo Agostinho
- Shopping Costa Dourada: 9h às 22h
Igarassu
-Shopping Igarassu: 12h às 20h
Moreno
- Recife Outlet: 9h às 21h
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Bancos
As agências bancárias, públicas e privadas, estarão fechados no feriado de Nossa Senhora Aparecida.
Como alternativa, os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes.
O Pix segue funcionando 24 horas por dia, inclusive no feriado.
Recife
Comércio
Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), Fred Leal, cada estabelecimento definirá seu horário de funcionamento.
“As lojas podem abrir sábado, domingo e no feriado, desde que sigam os requisitos da convenção acordada entre o Sindilojas e o sindicato dos comerciários”, pontuou.
Saúde
Os serviços de urgência, emergência e internação da rede municipal funcionarão 24 horas. O Hospital da Mulher também terá atendimento ininterrupto para partos e emergências ginecológicas e obstétricas.
Os centros de vacinação funcionarão no feriado nos shoppings Boa Vista, Recife e RioMar, com horários diferenciados.
Mercados e feiras
Os mercados públicos e as feiras livres funcionarão das 6h às 13h. Após esse horário, os boxes das praças de alimentação poderão ampliar o atendimento.
Lazer
- Parque 13 de Maio: aberto das 9h às 18h, com programação infantil do projeto BrincaÊ.
- Parques urbanos: funcionamento normal, com horários que variam de acordo com cada equipamento.
- Hospital Veterinário do Recife: atendimento 24 horas para urgências e emergências.
- Parque de Esculturas Francisco Brennand: fechado na segunda-feira.
- Jardim Botânico: fechado na segunda-feira.
Ciclofaixa de Turismo e Lazer
- Funcionamento das 7h às 16h.
Cultura
Os equipamentos culturais mantidos pela prefeitura do Recife estarão fechados na segunda-feira (12).
Serviços públicos
- CTTU: atendimento presencial suspenso. Monitoramento do trânsito, fiscalização e teleatendimento 24 horas funcionam normalmente.
- Procon Recife: fechado, com canais digitais disponíveis.
- Ouvidoria Geral: sem atendimento presencial e telefônico. Canais digitais permanecem disponíveis.
- Agências de Emprego, Salas do Empreendedorismo e Escolas Profissionalizantes: fechadas.
- Rede Compaz e Bibliotecas pela Paz: fechadas.
- Ecoestações: fechadas.
- CRAS, CREAS, CadÚnico e outros serviços administrativos da assistência social: fechados.
Os serviços essenciais da assistência social, como Restaurantes Populares, Centro Popinho, Abrigo Noturno, Casas de Acolhimento e abordagem social de rua, funcionarão normalmente.
Atendimento à mulher
O Centro de Referência Clarice Lispector funcionará 24 horas. Os Serviços Especializados Regionalizados (SER) Clarice Lispector, nas zonas Sul e Norte, funcionarão das 7h às 19h. Os demais serviços da Secretaria da Mulher estarão fechados.
O atendimento presencial dos serviços municipais será retomado normalmente na terça-feira (13).