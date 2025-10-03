A- A+

DATAS Feriados de 2026: confira calendário e saiba quais datas serão prolongadas em Pernambuco Sete datas cairão em segundas ou sextas-feiras, possibilitando mais tempo de descanso e lazer aos trabalhadores

Pernambuco terá diversos feriados prolongados em 2026, datas que vão cair próximas a finais de semana, além de pontos facultativos em dias úteis.

Oito datas cairão em segundas-feiras ou sextas-feiras, possibilitando mais tempo de descanso e lazer aos trabalhadores.

O dia 1º de janeiro celebra a Confraternização Universal. A data cai em uma quinta-feira. No mês seguinte, em fevereiro, será ponto facultativo na segunda (16), terça (17) e quarta (18) de Carnaval.

Em março, o feriado estadual da Data Magna será comemorado na sexta-feira, dia 6. Já em abril, a Sexta-feira da Paixão será celebrada no dia 3, viabilizando três dias de folga para os que não trabalham no sábado (4) e domingo (5). O feriado de Tiradentes será na terça-feira (21).

Na primeira sexta-feira de maio, dia 1º, é celebrado o Dia do Trabalhador, possibilitando um feriado prolongado.



No mês de junho, a quinta-feira (4) é ponto facultativo pelo Dia de Corpus Christi. Já em setembro, o feriado de 7 de setembro, da Independência do Brasil, cairá em uma segunda-feira.

Outubro será marcado pelo feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), e pelo ponto facultativo do Dia do Servidor Público, na quarta-feira (28).

Em novembro, serão três feriados, sendo dois deles prolongados. O primeiro é o Dia de Finados, na segunda-feira (2). O segundo feriado é no domingo (15), Dia da Proclamação da República. E o terceiro será na sexta (20), no Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Para encerrar o ano, o dia 24 de dezembro, que cai em uma quinta-feira, será ponto facultativo pela véspera de Natal; o dia 25, na sexta, será o feriado de Natal; e o dia 31, na quinta, será ponto facultativo pela véspera de Ano Novo.

Confira calendário de feriados e pontos facultativos em 2026:



1º de janeiro, quinta-feira, Confraternização Universal (feriado nacional);



16 de fevereiro, segunda-feira, Carnaval (ponto facultativo);

17 de fevereiro, terça-feira, Carnaval (ponto facultativo);

18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo);

6 de março, sexta-feira, Data Magna (feriado estadual);

3 de abril, Sexta-feira da Paixão (feriado nacional);

21 de abril, terça-feira, Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio, sexta-feira, Dia do Trabalhador (feriado nacional);

4 de junho, quinta-feira, Corpus Christi (ponto facultativo);

7 de setembro, segunda-feira, Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro, segunda-feira, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro, quarta-feira, Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

2 de novembro, segunda-feira, Finados (feriado nacional);

15 de novembro, domingo, Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro, sexta-feira, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

24 de dezembro, quinta-feira, Véspera do Natal (ponto facultativo)

25 de dezembro, sexta-feira, Natal (feriado nacional);

31 de dezembro, quinta-feira, Véspera do Ano Novo (ponto facultativo).



Além de descanso aos trabalhadores, os feriados prolongados impactam a economia, seja no setor de turismo ou no comércio.

As datas citadas na reportagem podem sofrer alterações, já que o governo federal ainda não divulgou o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2026, mas as informações seguem o que é tradicionalmente adotado.

