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EDUCAÇÃO FINANCEIRA Férias de julho: confira 5 atividades para ensinar educação financeira às crianças de forma leve Especialista explica que a infância é o momento ideal para introduzir conceitos relacionados ao dinheiro

Sem horário para acordar, nada de trabalhos para casa e bastante tempo livre. As férias de julho costumam ser sinônimo de descanso e lazer para as crianças. Mas o período também pode ser uma oportunidade para desenvolver habilidades que serão úteis por toda a vida, como a educação financeira.

Segundo a economista comportamental Olívia Resende, a infância é o momento ideal para introduzir conceitos relacionados ao dinheiro, já que é nessa fase que comportamentos, valores e hábitos começam a ser formados. Para ela, o aprendizado acontece principalmente por meio da observação dos pais e da participação das crianças nas decisões do dia a dia.

A especialista afirma que o principal erro cometido pelas famílias é evitar falar sobre dinheiro com os filhos. Na tentativa de proteger as crianças ou por considerarem o assunto complexo demais, muitos pais acabam deixando de apresentar conceitos básicos sobre finanças.

"As crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Quando os pais as envolvem em pequenas decisões financeiras da família, elas passam a compreender, de forma natural, que todo recurso é limitado e precisa ser administrado. O erro é não falar sobre dinheiro e não apresentar esse universo desde cedo", explica.

Dinheiro em espécie

Olívia ressalta que esse aprendizado precisa ser concreto. Por isso, sempre que possível, recomenda que os pais utilizem dinheiro em espécie ao dar uma mesada ou um valor para a criança administrar, já que visualizar as cédulas facilita a compreensão sobre quanto se ganha, quanto se gasta e quanto ainda resta.

Quando a família opta por utilizar contas digitais, ela sugere recorrer a recursos visuais para tornar o dinheiro "palpável". Uma alternativa é imprimir cédulas de brincadeira que representem o saldo disponível na conta ou utilizar um cofrinho transparente, permitindo que a criança acompanhe o crescimento da própria reserva e associe o ato de poupar ao aumento do patrimônio.

A especialista destaca que não é necessário recorrer a atividades complexas. Situações cotidianas podem se transformar em momentos de aprendizado, sempre de forma leve e lúdica.

Entre as sugestões estão:

Planejar em família um passeio, definindo antecipadamente quanto poderá ser gasto ;



; Transformar a ida ao supermercado em um jogo de comparação de preços, marcas e promoções ;



; Criar uma meta de economia para ser alcançada até o fim das férias;



até o fim das férias; Conversar sobre a diferença entre desejo e necessidade antes de realizar uma compra ;



; Montar o orçamento da volta às aulas, mostrando como o planejamento facilita a organização financeira.

A médica alergista Caroline Pássaro, de 45 anos, colocou esse aprendizado em prática com a filha, Juliana, de 9 anos. Desde que a menina tinha 6 anos, quando foi alfabetizada e passou a aprender as operações básicas de matemática, ela decidiu introduzir o tema na rotina da família.

Hoje, a filha recebe uma quantia semanal ao cumprir responsabilidades compatíveis com a idade, como arrumar a cama, organizar os brinquedos, guardar as roupas e fazer as tarefas da escola sem reclamações. Metade do valor é guardada no cofrinho, enquanto a outra metade pode ser usada em pequenos gastos, como comprar um lanche na escola ou participar de brincadeiras em festas juninas.

A mãe conta que também incentiva a filha a pensar no longo prazo. Em determinados períodos do ano, parte da economia é destinada à compra de dólares, com o objetivo de ensinar sobre planejamento e valorização do dinheiro.

"Explico que, se viajarmos, ela já terá um valor para comprar as próprias lembranças. Se a viagem não acontecer, o dinheiro continua guardado e valorizando para o futuro", relata.

Para ela, ensinar educação financeira desde cedo vai muito além de aprender a economizar.

"Quero que ela tenha independência financeira, consiga aproveitar as oportunidades que o dinheiro pode proporcionar, como educação, saúde e lazer, e que faça escolhas conscientes para construir um futuro mais tranquilo e seguro".

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