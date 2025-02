A- A+

Negócios Fernanda Torres estará "muito próxima" da marca do banco, diz CEO do Itaú Milton Maluhy afirmou ainda, durante apresentação dos resultados financeiros, que a instituição não irá patrocinar o show de Lady Gaga em Copacabana, como fez na apresentação de Madonna

O presidente do Itaú, Milton Maluhy, disse nesta quinta-feira durante apresentação dos resultados do banco que a instituição não vai patrocinar o show da cantora americana Lady Gaga, marcado para maio, no Rio de Janeiro.

Ao mesmo tempo, reafirmou que as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro seguirão "próximas da marca".

Maluhy afirmou que o patrocínio do show da cantora Madonna, ano passado em Copacabana, tinha um motivo especial: os cem anos do banco.

-- Não vamos patrocinar Lady Gaga. O show da Madonna foi uma ocasião especial para nós — afirmou o executivo.

O colunista do Globo, Lauro Jardim, publicou que o Santander já fechou acordo com a prefeitura do Rio para patrocinar Lady Gaga.

Maluhy disse ainda que o marketing do banco continuará contando com a atriz Fernanda Torres, que concorre ao Oscar de melhor atriz por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui", e sua mãe, Fernanda Montenegro, que já faziam parte da comunicação do banco, antes mesmo da indicação de Torres ao maior prêmio do cinema mundial.

– Elas continuarão muito próximas da marca — afirmou.

Câmbio em "certa normalidade"

Maluhy comentou, durante o anúncio, que o câmbio começa a convergir para "certa normalidade", depois de atingir R$ 6,20 no fim do ano passado.

Ele avaliou que não houve ataque especulativo contra o real, mas um mau humor generalizado, com fluxos mais fortes de saída e o Banco Central teve que atuar para dar liquidez ao mercado.

— Estamos num patamar mais adequado de câmbio e ele começa a convergir para certa normalidade. O câmbio recuou e tem efeito positivo na inflação, que pode levar a uma taxa de juros mais baixa que os 15,75% (patamar previsto pelos economistas do banco para este ano) — disse Maluhy durante a apresentação dos resultados do Itaú.

O banco projeta um dólar a R$ 5,90 no fim de 2025, mas Maluhy lembrou que trata-se de uma variável difícil de prever.

Lucro de R$ 41,4 bi

O Itaú obteve lucro líquido recorrente de R$ 41,4 bilhões em 2024, alta de 18,2% em relação ao ano anterior.

O retorno sobre o patrimônio líquido (indicador financeiro que mede a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos recursos próprios) foi de 22,2%. Trata-se de um recorde na história do setor bancário do país.

Veja também