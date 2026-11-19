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Gastronomia Fernando de Noronha recebe circuito gastronômico a partir do próximo domingo (22) Programação reúne 16 estabelecimentos com pratos desenvolvidos pelos empreendedores em parceria com os chefs consultores. Tapiocas, frutos do mar e bolo de noiva estão contemplados

O arquipélago de Fernando de Noronha recebe, a partir do próximo domingo (22), o Circuito Gastronômico Mergulho do Sabor. O evento é realizado pelo Sebrae Pernambuco e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), em parceria com o Instituto Cesar Santos, com o objetivo de dar maior visibilidade aos negócios da ilha.

Ao todo, participaram da iniciativa 22 empresas que receberam consultorias gastronômicas. Desse total, 16 estabelecimentos estarão no circuito com pratos desenvolvidos pelos empreendedores em parceria com chefs consultores.

A variedade de opções inclui desde tapiocas, bolo de noiva e peixes até pratos típicos de frutos do mar, como moqueca de camarão. Essas e outras opções estarão disponíveis para consumo dos visitantes até fevereiro de 2027.

“A gastronomia é um dos principais motivadores das viagens e um importante diferencial competitivo dos destinos turísticos. Em Fernando de Noronha, que já conta com restaurantes renomados e uma oferta gastronômica de excelência, o Circuito Mergulho do Sabor contribui para qualificar os empreendimentos, estimular a inovação e fortalecer a identidade local”, destaca a especialista em Turismo no Sebrae/PE, Aline Cavalcanti.

O processo de capacitação nos estabelecimentos, que se iniciou em agosto, incluiu consultorias, cursos de qualificação em atendimento para garçons, preparação de drinques e coquetéis e cursos de confeitaria.

A programação do evento de lançamento, que ocorre na Rua São Miguel, próxima à Praça do Flamboyant, contará com as participações de representantes do Sebrae/PE, da Adepe e da Administração de Fernando de Noronha, além da certificação dos estabelecimentos participantes do circuito e de aulas-show realizadas pelos chefs César Santos e Noronha.

O festival faz parte do projeto Noronha Competitiva, realizado pelo Sebrae/PE e pela Adepe. O programa, que acontece até setembro de 2027, tem como objetivo levar qualificação a quem empreende ou quer empreender no turismo da ilha de Fernando de Noronha, beneficiando toda a economia gerada pelo setor.

Confira os estabelecimentos e pratos participantes:

1. Pousada Vila de Pedras – Tapioca de Beterraba.

2. Al Sarrat Sol de Noronha – Criação gastronômica a ser divulgada.

3. Comida Caseira da Xica – Afeto de D. Xica, com arroz de leite, rabada e farofa de urucum.

4. El Loco – Magret com arroz de pato.

5. Mar de Sabores – Tapioca Ilha Rata, tapioca rendada com charque, queijo coalho, tomate, cebola, orégano, catupiry e molho pesto.

6. Marcio Sushi – Barca de Combinado.

7. Restaurante da Edilma – Moqueca Mista.

8. Restaurante Sete Mares, Vila do Trinta – Pizza Sete Mares.

9. Restaurante Sete Mares, Vila dos Remédios – Sette Mares (peixe grelhado, camarões, banana-da-terra dourada, batatas, legumes, azeitonas, pimenta biquinho e arroz branco).

10. Hot Restaurante e Lanchonete – Hot Remédio (espaguete com carne de sol, bacon, cenoura, coentro, queijo coalho, tomate seco e molho de tomate).

11. Manaka Missô – Ramen.

12. Noronha Vegetariana – Arroz rosa, lentilha marroquina, salada de legumes e quiabos.

13. Restaurante Nosso Drink – Moqueca de peixe e camarão, acompanhada de pirão e arroz.

14. Padaria Noronha – Bolo Noiva de Noronha.

15. Pousada Lua Bela – Maré de Macaxeira (com filé de peixe em cubos e camarões salteados, acompanhados de nhoque de macaxeira ao molho de moqueca).

16. Recanto da Graça – Picanha na Chapa.

Com informações da assessoria

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