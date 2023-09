Fernando de Noronha é considerado o "Melhor Destino de Praia do Brasil"

A- A+

A Iha de Fernando de Noronha é o "Melhor Destino de Praia do Brasil". Essa afirmação foi comprovada pelo Prêmio Melhor de Viagem e Turismo 2023/2024, da Revista Viagem e Turismo, da editora Abril, sendo mais um reconhecimento para o local que é um dos principais atrativos de sol e mar de Pernambuco. A entrega do prêmio ocorreu, na última quarta-feira (27), no Hotel Hyatt, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), Eduardo Loyo, foi quem recebeu o reconhecimento.

De acordo com Eduardo Loyo, Fernando de Noronha é um dos principais destinos do Estado e atrai um grande número de visitantes durante todo o ano. “Esse prêmio reflete, mais uma vez, a beleza natural, a boa infraestrutura, a promoção e a divulgação de Noronha como um sucesso. Isso se deve ao trabalho realizado por todos que fazem o turismo de Pernambuco acontecer, ao ponto de agradar o turista e fazer com que o local seja desejado, cada vez mais, pelos visitantes”, comenta.

"Ter a nossa ilha de Fernando de Noronha reconhecida como o melhor destino de praia pela Revista Viagem e Turismo nos enche de alegria e orgulho. Quem descobre as nossas praias encontra, além de toda beleza e encanto, um exemplo de preservação ambiental para o mundo", diz a administradora do arquipélago, Thallyta Figuerôa.

O secretário estadual de Turismo e Lazer, Daniel Coelho, ratifica a importância do prêmio e afirma que a ilha é um importante símbolo de Pernambuco. "O nosso Estado recebe com muita honra essa premiação. Noronha é o melhor destino de praia não só do Brasil, como do mundo. A Revista Viagem e Turismo faz mais esse reconhecimento ao nosso arquipélago, atestando esse retorno da ilha ao gosto do turista. As pessoas querem ir pra lá, por isso Fernando de Noronha voltou! Hoje toda a rede hoteleira está ocupada, recebendo bem quem lá visita, fazendo o turista querer voltar a esse importante símbolo de Pernambuco", concluiu.

O arquipélago possui uma rica biodiversidade terrestre e marinha e é protegido por Unidades de Conservação: a Área de Proteção Ambiental (APA) de Fernando de Noronha e o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha.

Devido a sua relevância histórica, a diversidade ambiental e os trabalhos executados em prol da sua conservação, Fernando de Noronha foi reconhecida e tombada como Patrimônio Natural Mundial da Humanidade pela UNESCO, em 2001.

Sobre o prêmio

O Prêmio Melhor de Viagem e Turismo voltou a acontecer este ano, chegando à 19ª edição, com novas programações, após um intervalo de dois anos por conta da pandemia. A avaliação é feita por votação do público, que este ano alcançou a marca de 3.547 respondentes.

Ao todo foram 36 categorias, entre Melhor Cidade, Destino de Praia, Destino de Inverno, Destino de Ecoturismo, Parque temático no Brasil e no Exterior, Melhor Companhia Aérea, Estação de Esqui, Navio de Cruzeiro, Melhor Hotel, entre outras.

A votação foi feita por meio do preenchimento de um questionário, clicando no link mencionado, na qual elegeu quem mereceu o pódio em cada uma das 36 categorias.

