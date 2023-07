A- A+

TURISMO Fernando de Noronha passa a receber dois novos voos diários para Natal e Fortaleza Voos inaugurais foram recepcionados no Aeroporto Carlos Wilson, de Noronha, com o tradicional batismo

Fernando de Noronha, em Pernambuco, começou a receber, nessa quarta-feira (5), dois novos voos diários da VoePass a partir de Fortaleza e Natal. Com isso, a ilha passa a ser atendida por 10 voos diários da companhia, sendo oito do Recife e os dois novos. A operação é feita por aeronaves do modelo ATR72, com capacidade para até 70 passageiros.

Os voos inaugurais foram recepcionados no Aeroporto Carlos Wilson, de Noronha, com o tradicional batismo, realizado por carros do Corpo de Bombeiros. Jatos de água foram despejados sobre os aviões, que trouxeram os visitantes para a ilha.

No desembarque, os turistas foram recepcionados ao som de frevo pernambucano pelo saxofonista da ilha, Joelson Santos. O primeiro voo a chegar foi o de Fortaleza.



"O voo foi tranquilo e o serviço de bordo muito bom. Agora é muito mais fácil para viajar com criança, pois, quando tinha conexão, ficava mais cansativo, então com o voo direto facilitou bastante", relatou o casal de turistas de Fortaleza, Bruno e Natália Toscano.

Após duas horas, a aeronave vinda de Natal pousou e os passageiros desembarcaram entre eles, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, que foi recebido pela administradora da ilha, Thallyta Figuerôa, e pelo superintendente de Turismo, Cultura e Esportes, André Portela.

Para Thallyta Figuerôa, essa conquista é mais um motivo de alegria para Fernando de Noronha e, em especial, para os moradores, por terem muitos parentes em Natal, como também para todos que sonham em conhecer o arquipélago.

"Sabemos que tem muito morador aqui que tem família em Natal e vamos aproximando isso. Como a gente sempre diz, um lugar bom para visitar é, sobretudo, um lugar bom para se morar. Aproximamos esse sonho, tanto de Fortaleza quanto de Natal, recebendo esses dois voos e dando mais conforto ao morador. As pessoas precisam também que amplie essa malha aérea para poder ter essa comodidade de ir mais rápido de um lugar para outro", comemora.

"Isso significa mais dinheiro na economia de Fernando de Noronha. Dinheiro para as pousadas, hotéis, restaurantes, ilhatour, guias. Então, é um trabalho que todos estão sentindo. Sentimos esse impacto, o colorido da ilha e das pessoas, a vibração positiva de quem chega neste verdadeiro santuário. E é isso que a gente quer devolver para as pessoas, esperança. É um novo tempo, de trabalho e muita renda para todo mundo", ressaltou André Portela.

Horários

Os novos voos ligando Natal ao arquipélago serão diários, saindo de Fernando de Noronha às 12h45 e retornando de Natal às 13h30 (hora local). A rota Fortaleza com destino à ilha também ganha nova frequência, que parte da capital cearense às 9h20 e retorna às 16h20.



Veja também

Reforma Tributária Reforma Tributária: os três pontos da proposta que podem mudar na reta final