A- A+

ECONOMIA Fernando Haddad: "Não faz sentido fixar meta de inflação ano a ano" O Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne no próximo mês para definir as metas de inflação que o Banco Central deve perseguir na definição dos juros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou que o governo pretende mudar o sistema de fixação de meta de inflação na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), em junho.



Tradicionalmente, o colegiado define a meta para a inflação de três anos-calendário à frente, um sistema que ajuda reduzir incertezas e melhorar a capacidade de planejamento do governo e dos agentes econômicos.

Para Haddad não faz sentido discutir no CMN uma meta ano a ano, mas uma meta contínua.

- Não faz sentido ficar discutindo no CMN meta de inflação ano a ano, para 2024, 2025 e 2026. Você analisa a economia do país, define um objetivo e não fixa meta para o ano calendário, mas o que alguns chamam de meta contínua. Ou seja, se são 3% , persegue os 3% - afirmou o ministro em entrevista ao programa do empresário Abílio Diniz, na CNN.

A meta de inflação orienta o Banco Central na hora de definir a taxa de juros básica da economia, a Selic.

- Eu penso que há esse aperfeiçoamento para ser feito e talvez a oportunidade seja agora - disse o ministro.

Indagado sobre as críticas doo governo à política de juros do BC, Haddad disse acreditar que a discussão deve ser mais técnica do que política. Lembrou que a taxa de 13,75% foi herdada do governo anterior devido a desarranjos na economia e no orçamento com objetivos eleitoreiros, como a desoneração dos combustíveis.





Ele admitiu que o presidente Roberto Campos Neto atuou de forma correta ao elevar a taxa de juros em 2022, mas que, diante das medidas que o atual governo vem tomando está na hora de a "política monetária reforçar a política fiscal".

O ministro minimizou atos do presidente Luiz Inácio Lula da Sila para desfazer ações do governo passado considerada exitosas, como o marco legal do saneamento básico e a e privatização da Eletobras. Haddad mencionou que o país vive uma democracia e sendo assim, o Congresso derrubou trechos dos decretos de Lula que alteravam a lei do saneamento.

Disse que Lula ficou "escandalizado", com a lei que autorizou a privatização da Eletrobras, alegando que até mesmo que quem defendia a venda da empresa considerou as regras controversas. Caberá ao Judiciário julgar a legalidade do processo, disse o ministro.

Haddad considerou natural as divergências dentro do governo e afirmou que o ministro da Fazenda deve entender que não vai ganhar todas. Mas tem que desenhar um plano de voo para ser apresentado ao presidente e ser seguido.

Ele defendeu o arcabouço fiscal e assegurou que governo vai zerar o déficit em 2024, cortando parte do gasto tributário, que segundo ele, são "favorres a algumas empresas":

- São 6% do PIB (Produto Interno Bruto) de favores que o Estado faz a algumas empresas - mencionou Haddad, acrescentando que o objetivo é cortar 1,5% do PIB em gastos tributários.

- Mesmo crescendo um pouco a despesa para acomodar o salário mínimo, a correção da tabela do Imposto de Renda, vamos conseguir o resultado primário pretendido - disse o ministro, lembrando que a regra proposta prevê uma margem de tolerância para as metas de resultado primario.

Veja também

PETRÓLEO Veja por que ambientalistas defendem veto do Ibama sobre exploração de petróleo na Foz do Amazonas