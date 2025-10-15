Qua, 15 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Transnordestina

Fernando Jordão defende revisão técnica no traçado da Transnordestina durante seminário em Caruaru

Engenheiro ferroviário destacou ajustes necessários no trecho SalgueiroSuape para garantir viabilidade operacional e ganhos econômicos ao Agreste

Reportar Erro
Evento TransnordestinaEvento Transnordestina - Foto: Elvis Aleluia (Ascom/Sudene)

O engenheiro ferroviário Fernando Jordão defendeu, nesta quarta-feira (15), durante a quinta edição do seminário Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Move Pernambuco, a necessidade de revisões técnicas no trecho Salgueiro–Suape da Transnordestina. O evento, realizado no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (ACIC), reuniu empresários, autoridades e especialistas para discutir os impactos logísticos e econômicos da ferrovia, especialmente para o polo de confecções do Agreste.

Segundo Jordão, o traçado atual apresenta limitações que comprometem a operação e a rentabilidade da ferrovia. “O trecho foi considerado inviável nos termos em que está porque deixou de contemplar cargas importantes, como cimento e minério de ferro. Isso restringe o uso da linha praticamente às cargas de Suape. Com adequações no traçado e nas soluções de superestrutura da via, é possível torná-lo viável”, afirmou.

O engenheiro também destacou a necessidade de ajustes no chamado helper, segmento de 88 quilômetros que exige reforço de tração para superar desníveis do terreno. “Essa extensão é significativa e pode comprometer a rentabilidade da operação do trem. Esses pontos precisam ser revistos para garantir eficiência e sustentabilidade à ferrovia”, completou.

Leia também

• Wamberto Barbosa destaca impacto da Transnordestina para o polo de confecções do Agreste

• Mariana Costa destaca relevância da Transnordestina para o desenvolvimento de Pernambuco

• Conexões Transnordestina debate os impactos da ferrovia no Agreste e no polo de confecções

Durante o seminário, especialistas apontaram que a Transnordestina poderá reduzir em até 30% os custos logísticos para o setor têxtil, facilitando o transporte de insumos e o escoamento da produção pelo Porto de Suape. O polo de confecções, que reúne cerca de 14 mil empreendimentos formais e informais e gera renda para mais de 100 mil pessoas em cidades como Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, é um dos principais beneficiados com a conclusão das obras.

A vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, também participou do evento e destacou a relevância do debate. “Estamos aqui para pensar em soluções, e foi realmente esclarecedor. Vamos tirar daqui muitas coisas objetivas e trazer da realidade esse projeto fundamental para o Estado”, afirmou.

Além de Jordão e Mariana Costa, participaram do encontro o consultor em transportes Maurício Pina; o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre; a consultora em estratégia Ivânia Porto, representante da ACIC; e o economista Wamberto Barbosa, diretor de Planejamento do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil de Pernambuco (NTCPE). A mediação foi conduzida pela jornalista Patrícia Raposo, CEO do Movimento Econômico, organizador da série de seminários.

O Conexões Transnordestina é uma iniciativa itinerante com patrocínio da Sudene e do Complexo Industrial Portuário de Suape, que já percorreu cidades como Salgueiro, Petrolina, Araripina e Belo Jardim, promovendo discussões sobre os impactos e desafios do projeto ferroviário. O edital do trecho Arcoverde–Custódia deve ser lançado ainda neste mês.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter