Transnordestina Fernando Jordão defende revisão técnica no traçado da Transnordestina durante seminário em Caruaru Engenheiro ferroviário destacou ajustes necessários no trecho SalgueiroSuape para garantir viabilidade operacional e ganhos econômicos ao Agreste

O engenheiro ferroviário Fernando Jordão defendeu, nesta quarta-feira (15), durante a quinta edição do seminário Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Move Pernambuco, a necessidade de revisões técnicas no trecho Salgueiro–Suape da Transnordestina. O evento, realizado no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (ACIC), reuniu empresários, autoridades e especialistas para discutir os impactos logísticos e econômicos da ferrovia, especialmente para o polo de confecções do Agreste.

Segundo Jordão, o traçado atual apresenta limitações que comprometem a operação e a rentabilidade da ferrovia. “O trecho foi considerado inviável nos termos em que está porque deixou de contemplar cargas importantes, como cimento e minério de ferro. Isso restringe o uso da linha praticamente às cargas de Suape. Com adequações no traçado e nas soluções de superestrutura da via, é possível torná-lo viável”, afirmou.

O engenheiro também destacou a necessidade de ajustes no chamado helper, segmento de 88 quilômetros que exige reforço de tração para superar desníveis do terreno. “Essa extensão é significativa e pode comprometer a rentabilidade da operação do trem. Esses pontos precisam ser revistos para garantir eficiência e sustentabilidade à ferrovia”, completou.

Durante o seminário, especialistas apontaram que a Transnordestina poderá reduzir em até 30% os custos logísticos para o setor têxtil, facilitando o transporte de insumos e o escoamento da produção pelo Porto de Suape. O polo de confecções, que reúne cerca de 14 mil empreendimentos formais e informais e gera renda para mais de 100 mil pessoas em cidades como Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, é um dos principais beneficiados com a conclusão das obras.

A vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa, também participou do evento e destacou a relevância do debate. “Estamos aqui para pensar em soluções, e foi realmente esclarecedor. Vamos tirar daqui muitas coisas objetivas e trazer da realidade esse projeto fundamental para o Estado”, afirmou.

Além de Jordão e Mariana Costa, participaram do encontro o consultor em transportes Maurício Pina; o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre; a consultora em estratégia Ivânia Porto, representante da ACIC; e o economista Wamberto Barbosa, diretor de Planejamento do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil de Pernambuco (NTCPE). A mediação foi conduzida pela jornalista Patrícia Raposo, CEO do Movimento Econômico, organizador da série de seminários.

O Conexões Transnordestina é uma iniciativa itinerante com patrocínio da Sudene e do Complexo Industrial Portuário de Suape, que já percorreu cidades como Salgueiro, Petrolina, Araripina e Belo Jardim, promovendo discussões sobre os impactos e desafios do projeto ferroviário. O edital do trecho Arcoverde–Custódia deve ser lançado ainda neste mês.

