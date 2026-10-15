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Negócios Ferramenta digital passa a permitir buscar imóveis por CPF ou CNPJ em todo o Brasil Informações são usadas desde em análise patrimonial e de crédito a investigações para coibir crimes financeiros

A Pesquisa Nacional de Bens (PNB), ferramenta da plataforma RI Digital e que permite fazer busca de registros imobiliários de uma pessoa física ou empresa, passa a alcançar mais de 3.600 cartórios em todo o país a partir deste mês quase em questão de minutos. Antes, estava restrita a dez unidades da federação.

Na prática, trata-se de um instrumento para fazer mapeamento patrimonial a partir de consultas feitas com base em um CPF ou CNPJ. Essa busca digital, explica Flaviano Galhardo, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), funciona como um localizador de patrimônio regular no país:

"Estruturamos um banco de dados com inteligência artificial. A PNB agora tem acesso a 90 milhões de matrículas de imóveis, mais de 90% do total de imóveis regulares no país. Trata-se de uma ferramenta de rastreamento patrimonial em âmbito nacional".

Entram na busca todos os tipos de imóveis registrados em cartório, podendo ser residenciais, comerciais, rurais, logísticos e outros. A busca lista o patrimônio vinculado a um CPF ou CNPJ. O ONR investiu R$ 40 milhões entre 2022 e 2025 para digitalizar os dados de cartórios em todo o país e construir a ferramenta. A partir do levantamento inicial, o usuário pode pedir certidões e ampliar as buscas.

Galhardo explica que o poder público, tribunais, Ministério Público, órgãos policiais, responde por mais de 90% do uso da Pesquisa Nacional de Bens. Os dados podem ser usados em processos que vão de violência patrimonial contra a mulher a mapeamento de lavagem de dinheiro e operações imobiliárias com laranjas, diz ele.

A iniciativa privada, continua o diretor-geral do ONR, também encontra apoio para suas atividades a partir de dados da plataforma:

"A grande pegada é para a indústria do crédito e financiamento, incluindo os bancos. Alcança também os escritórios de advocacia, setor imobiliário e o cidadão comum. E é muito mais rápido. Antes do sistema, uma certidão de matrícula de imóvel levava até três dias úteis para sair. Agora, sai quase em tempo real".

O acesso é aberto, mas exige cadastro na plataforma utilizando um certificado digital ou outro meio de autenticação seguro para comprovação de identidade. Para o poder público, o serviço é gratuito. Os demais usuários pagam os emolumentos previstos por cada serviço requisitado.

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