Ferrari concorda em recomprar 300 milhões de euros em ações em posse da Exor

A- A+

A Ferrari concordou em recomprar 300 milhões de euros em ações da empresa de investimento Exor, que está vendendo sua participação na montadora de carros de luxo para buscar potenciais aquisições e financiar o seu próprio programa de recompra.

Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 27, a Ferrari recomprará 666.666 ações ordinárias, em uma transação financiada em dinheiro.



Na quarta-feira, 26, a Exor disse que continua comprometida em ser uma acionista da Ferrari, mas planeja vender cerca de 7 milhões das ações ordinárias que possui da montadora, o que representa cerca de 4% do total de ações em circulação da italiana.



Parte dos recursos obtidos com a venda serão utilizados para um novo programa de recompra de ações da Exor, no valor de 1 bilhão de euros.

Veja também