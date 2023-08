A- A+

negócios Ferrari por US$ 9 milhões e prêmio para Mercedes de 1937; veja fotos do Concours d'Elegance 2023 Evento anual de carros de luxo novos e colecionáveis na Califórnia reuniu 216 veículos de 18 países

Colecionadores e amantes de carros de luxo aproveitaram, no último fim de semana, o tradicional Pebble Beach Concours d’Elegance 2023, na Califórnia, nos EUA. O evento anual, que conta com premiações e leilões de automóveis novos e colecionáveis, vendeu uma Ferrari por mais de US$ 9 milhões e deu o principal prêmio do concurso a um roadster Mercedes-Benz pré-guerra, fabricado em 1937.

A vitória da Mercedes-Benz a coloca na frente da rival Bugatti em número de conquistas. As marcas estavam empatadas na história do evento e, agora, a Mercedes se tornou a maior vitoriosa, com dez conquistas. A edição deste contou ainda com 216 carros de 18 países e 30 estados.

A organização do Pebble Beach Concours arrecadou mais de US$ 2,68 milhões, valor que será doado para caridade. Além do concurso, os leilões movimentaram milhões. O carro com maior valor de venda no fim de semana foi o Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1962 não restaurado, que foi arrematado por US$ 9,465 milhões.

O evento também estabeleceu um novo recorde mundial em leilões para a marca Mercer, com a venda de um Raceabout Tipo 35-J de 1914 por US$ 4,79 milhões.

