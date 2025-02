A- A+

Uma Ferrari ultra-rara da década de 1960 com interior de madeira e enorme motor V12 vai a leilão por £ 1,4 milhão (cerca de R$ 10 milhões). Carro é do modelo Ferrari 330 GTS conversível de 1966 e vem com um motor 4L ampliado.

Segundo o jornal inglês The Sun, uma versão aberta do popular cupê 330 GTC, o motor clássico é um dos apenas 100 exemplares já produzidos. Veículo tem acabamento em Rosso Corsa, vem com rodas raiadas Borrani e um luxuoso interior revestido em couro Nero Franzi.





No interior, há um painel de madeira e um volante de madeira adornado com o famoso logotipo do cavalo empinado no centro. O motor é alimentado por um V-12 de 4,0 L que produz cerca de 300 cv a 7.000 rpm.

A Ferrari pode ir de 0 a 60 mph em apenas 6,0 segundos e pode atingir uma velocidade máxima de até 150 mph. A lista do motor clássico diz: "O 330 GTC é bem equipado com capota rígida de fábrica, rodas raiadas Borrani e instrumentação padrão do mercado dos EUA.





Interior é moldado por bancos de couro e volante de madeira Foto: Reprodução

Motor é alimentado por um V-12 de 4,0 L Foto: Reprodução

Carro é avaliado em R$ 10 milhões // Foto: Reprodução

“Este modelo passou por uma restauração mecânica completa que foi concluída em julho de 1995. Durante essa restauração, a estética do carro foi tratada conforme necessário, e o interior do 9369 também foi atualizado com um sistema de ar condicionado de fábrica, devido à sua nova residência na Califórnia".

Veja também