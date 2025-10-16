A- A+

Fertilizantes de alta performance da EuroChem impulsionam produtividade de milho e soja Soluções podem gerar até 277 milhões de sacas adicionais em 2025 sem necessidade de expandir a área plantada

Com o avanço das tecnologias em nutrição de plantas, a agricultura brasileira pode atingir novos patamares de produtividade. Fertilizantes de alta performance desenvolvidos pela EuroChem, como o Croplex e o SuNKiss, têm demonstrado ganhos médios de até seis sacas por hectare em lavouras de milho e três sacas por hectare em plantações de soja.

Se aplicadas em toda a área plantada prevista para 2025 — cerca de 48 milhões de hectares de soja e 22,2 milhões de hectares de milho — essas soluções poderiam acrescentar 277 milhões de sacas à produção nacional

Eficiência e sustentabilidade lado a lado

Os fertilizantes premium da EuroChem combinam nitrogênio, fósforo e enxofre em formulações voltadas para máxima eficiência agronômica. O uso dessas tecnologias, segundo a companhia, pode aumentar a produção sem a necessidade de ampliar áreas de cultivo, reforçando práticas sustentáveis no campo.

A companhia estima que, considerando a média de incremento observada em campo, o país poderia colher 144 milhões de sacas a mais de soja — o equivalente a 8,64 milhões de toneladas — e 133 milhões de sacas adicionais de milho, ou 7,9 milhões de toneladas. As projeções da Conab indicam que a safra 2025/26 deve alcançar 178 milhões de toneladas de soja e 138 milhões de toneladas de milho.

De acordo com representantes da EuroChem, o novo Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre (MG), inaugurado em 2024, tem sido decisivo para otimizar a logística e ampliar a produção nacional de fertilizantes. Segundo a empresa, a localização estratégica permite abastecer com rapidez as principais regiões produtoras de grãos, como o Centro-Oeste e o Sudeste. A planta produz os fertilizantes Croplex e Fertiva integralmente no Brasil.

Com o calendário agrícola em andamento, os produtores finalizam o recebimento dos insumos para o plantio da soja — previsto entre outubro e novembro — e já se preparam para a próxima safra de milho, que ocorrerá entre janeiro e março de 2026.

