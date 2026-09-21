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CONDOMÍNIO Fesíndico 2026 reúne especialistas e soluções para gestão de condomínios no Recife Feira terá palestras, workshops, mais de 100 estandes e atividades voltadas à profissionalização do setor condominial

A 16ª edição da Fesíndico ocorrerá na próxima sexta-feira (25) e sábado (26), das 10h às 21h, no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, no bairro de São José, no Centro do Recife.

Realizada pela Revista Condomínio e pelo Sindicato da Habitação de Pernambuco (Secovi-PE), a feira reunirá especialistas, empresas e profissionais para discutir desafios da gestão condominial e apresentar soluções em áreas como legislação, tecnologia, manutenção, segurança e sustentabilidade.

Considerada pela organização a maior feira de condomínios do Brasil, a Fesíndico reúne síndicos, administradores, advogados, contadores, condôminos, prestadores de serviços, estudantes e outros profissionais do setor.

A programação contará com palestras, workshops, exposição de produtos e serviços e espaços para networking. A entrada é aberta ao público e totalmente gratuita.

Programação

Na sexta-feira (25), as palestras começam às 11h, com o coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco Leonardo Rodrigues, que abordará a segurança, a adequação e as responsabilidades relacionadas aos carregadores de veículos elétricos em condomínios.

Na sequência, o advogado Noberto Lopes falará sobre locações por temporada via Airbnb e os limites da convivência condominial.

Ainda na sexta, a programação terá discussões sobre os novos desafios da gestão de condomínios, as mudanças provocadas pela chegada dos carros elétricos, as locações atípicas e a reforma tributária.

Os temas serão apresentados por Solange Syllos, Inaldo Dantas e Fábio Quintanilha, que também discutirá diferentes formas de atuação dos síndicos.

No sábado (26), a programação começa com o engenheiro Luiz Fernando, que falará sobre manutenção predial e tomada de decisões técnicas.

Depois, o advogado Kadu Quadratti abordará os limites da autonomia e do poder dos síndicos na administração dos condomínios.

Ao longo do segundo dia, também serão discutidos os riscos provocados pela falta de conhecimento na gestão condominial, a reforma tributária e a auditoria preventiva | Foto: Divulgação

Os temas serão apresentados pelo consultor Roberto Fagundes, pela contadora Michele Lordêlo e pelo administrador William Santos, conhecido nas redes sociais como “Síndico Revoltado”.

“Hoje, administrar um condomínio exige conhecimento em áreas cada vez mais diversas, como legislação, manutenção, tecnologia, segurança e gestão de pessoas. A nossa proposta é reunir, em um mesmo espaço, especialistas de vários lugares do Brasil e empresas para compartilhar conhecimento, apresentar soluções e contribuir para uma gestão cada vez mais preparada e profissional”, afirmou o advogado e organizador da Fesíndico, Inaldo Dantas.

A feira contará com mais de 100 estandes de empresas e fornecedores de diferentes segmentos, com produtos, serviços e soluções voltados à administração de condomínios.

O espaço também terá workshops para qualificação dos participantes, áreas de networking e sorteios de brindes ao final das palestras.

A expectativa é receber mais de três mil visitantes de diferentes capitais brasileiras, em um cenário de expansão dos empreendimentos e de profissionalização da administração condominial.

Serviço:

16ª Fesíndico – Feira de Condomínios do Nordeste

Data: Sexta-feira e sábado, 25 e 26 de setembro

Local: Recife Expo Center

Horário: 10h às 21h

Endereço: Cais Santa Rita, 156 - São José, Recife

Entrada: Aberta ao público e totalmente gratuita

Público-alvo: síndicos, administradores, contadores, advogados, condôminos, prestadores de serviços, estudantes e profissionais do setor

Mais informações: Site | Instagram

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